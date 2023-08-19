Sert uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin üç daimi üyesi ülke Pile'de BM barış güçlerine yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.İngiliz Yüksek Komiserliği, Fransız Büyükelçiliği ve Kıbrıs'taki ABD Büyükelçiliği, Kıbrıs Türk tarafının Pile’deki tampon bölgeye “yasadışı” yol çalışması başlatmasıyla ilgili “ciddi endişe” dile getirdi, Türk tarafının BM personeline yönelik saldırılarını ise kınadı.Yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk tarafı personelinin BM Barış Gücü askerlerine yönelik saldırılarını ve BM araçlarına verdiği zararı kınıyoruz. BM Barış Gücü askerlerinin güvenliğine yönelik tehditler ve BM mülküne verilen zarar, uluslararası hukuka göre ciddi bir suç teşkil ediyor” denildi. "Bu eylemler tamamen kabul edilemez ve BM'nin barışı koruma görevini yerine getirme kabiliyetini baltalıyor” ifadeleri kullanılan açıklamada, “BM'nin Kıbrıslı Türklerin bölgedeki kaygılarını gideren bir teklif sunmasına rağmen bu eylemlerin devam etmesi özellikle üzücüdür” vurgusu yapıldı. Üç büyükelçilik, Kıbrıs Türk makamlarını yol çalışmasını derhal durdurmaya çağırdı.Ayrıca Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de “X” platformunda yaptığı paylaşımla Kıbrıslı Türklerin Pile’de UNFICYP üyelerine yönelik saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.



Stewart taraflarla görüşecek

Öte yandan Rum yönetimi de, Pile bölgesindeki ara bölgede sabah saatlerinde meydana gelen olayları kınayarak, “Türk planlarını engellemek için tüm diplomatik eylemlerde bulunduğunu ve Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri, AB, Yunan Hükümeti ve Kıbrıs’taki Barış Gücü liderliği ile sürekli temas halinde olduğunu” açıkladı. Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümet, Türk işgal güçlerinin Pile bölgesindeki ara bölgede neden olduğu organize olayları ve BM Barış Gücü’nün İngiliz ve Slovak üyelerine yönelik kabul edilemez saldırıyı kınıyor.” dedi. “BM barış güçlerinin güvenliğine yönelik tehditler kınanmakta ve Barış Gücü açıklamasında haklı olarak belirtildiği gibi uluslararası hukuka göre ciddi bir suç teşkil etmektedir.” denildi. Hükümet Sözcüsü son olarak, “Hükümet tüm diplomatik eylemlerde bulunuyor ve Türk planlarını engellemek için Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi’nin Daimi Üyeleri, AB, Yunan Hükümeti ve Kıbrıs’taki Barış Gücü liderliği ile sürekli temas halindedir.” diye belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansının (KİPE) edindiği bilgiye göre, BM’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, gerginliğin daha fazla yaşanmaması ve bu konunun diyalog yoluyla çözülmesi için adadaki iki tarafla ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki ülkelerin hükümetleriyle iletişim halinde.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023, 10:00