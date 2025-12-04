Sevgi dolu bir gün

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında dernek ve özel eğitim okullarını ziyaret ederek, engelli bireylerin toplum içindeki eşit haklara erişimi ve farkındalığın artırılması konusuna dikkat çekti. Ziyaretlerde öğrencilerle bir araya gelen çift, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı, etkinliklere katılarak desteklerini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla bu sabah Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

Erhürman ve eşini, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve dernek üyeleri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nün kutlanmak için değil, farkındalığı daha da artırmak için var olan bir gün olduğunu vurgulayarak, “En büyük engel farkında olmamaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Burası benim ailem sayılır. Bu ziyaretin sadece bugüne özel bir ziyaret olarak düşünülmesini istemem. Farkındalığı daha da artırmaya yönelik faaliyetleri önümüzdeki beş yıl içerisinde hep birlikte gerçekleştirmeyi umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği eski başkanı Mustafa Çelik’i andığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erhürman, dernek yönetiminin kendisini ve eşini ağırladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın insan sevgisini ve samimiyetini bilmenin kendilerini umutlandırdığını söyleyen Kibrit, engelli bireylerin mücadelesinin toplum içerisinde eşit bireyler olarak yer alabilmeleri için yıllardır devam ettiğini, haklarından tam ve eşit bir şekilde faydalanabilmeleri için mücadele verdiklerini, yürüyecek daha çok yol bulunduğunu kaydetti.

Günay Kibrit, Cumhurbaşkanı’na derneğin yürüttüğü faaliyetler ve halka yönelik verdiği hizmetlerle ilgili bilgi paylaştı.

Erhürman çifti öğrencilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret etti. Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile birlikte, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Soner Öyken ve öğretmenler tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erhürman; okulun faaliyetleri, gereksinimleri ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldığı ziyaretinde ayrıca, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen el boyama etkinliğine de katılan Cumhurbaşkanı Erhürman, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı dernek başkan ve üyelerini kabul etti.

