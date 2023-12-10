Şiddete meyilli

Ayrıldığı eşinin evli oldukları zamanlarda çektiği cinsel içerikli görüntülerini yengesine atmakla suçlanan Mustafa Yumuşak hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 2020 yılında eşine şiddet uyguladığı için yargılandığı, 2023 yılı Temmuz ayında ise kavga, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma suçlarından teminata bağlandığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 11 Kasım 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında eski eşinin evli oldukları dönemde çekmiş oldukları cinsel içerikli görüntülerini silmeyip, eski eşinin yengesine Güney Kıbrıs Rum hattını kullanarak, whatsapp üzerinden göndermek suretiyle özel hayatını gizliliğini ihlal suçunu işlediğini söyledi.

Cep telefonu kayıp

Polis, 11 Kasım’da yapılan şikayet üzerine zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını, 3 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının tutuklu olduğu 3 günlük süre içerisinde kaldığı ikametgahı söylemediğini, sokakta yaşadığını beyan ettiğini, bu nedenle ev araması yapılmadığını söyledi. Polis, olayda kullanılan cep telefonunun da bulunamadığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 2020 yılında evli oldukları dönemde eski eşine karşı darp ve şiddet suçu işlediğini, bu nedenle para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Cezaevine gönderildi

Polis, zanlının yaralama, darp, kanunsuz bıçak taşıma suçlarından teminata bağlı olduğunu da açıkladı.

Polis, ayrıca zanlı hakkında 9 şikayet kaydı olduğunu, bu meselelerden polis tarafından ikaz edildiğini, ileri işleme gidilmediğini açıkladı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğini, ayrıca yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.