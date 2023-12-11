Rezerv artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin not görünümünün iyileştiğini söyledi, "Brüt rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kamudaki tasarruflar için yoğun çaba içindeyiz. Sadece TOGG'a onay veriyoruz” dedi. Şimşek, “Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Türk lirasında kan kaybı durdu” ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesine konuşan Bakan Şimşek, şu mesajları verdi:

“Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Ülkemizin risk primini gösteren CDS, Mayıs'ta 700 baz puanın üzerindeydi, 7 Aralık itibarıyla 336 baz puana düştü. Mayıs-aralık döneminde Türkiye'nin risk primi 300 baz puandan fazla düşerken, gelişmekte olan ülkelerin risk primi ortalama 55 baz puan geriledi.

“Kur oynaklığı azaldı"

“Kur oynaklığı azaldı. TL'deki kan kaybı durdu. 1 aylık opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı, mayısta yüzde 57 seviyesindeydi. 7 Aralık itibarıyla yüzde 9'a geriledi. Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 11 seviyesindeydi.

Not görünümü

“Not görünümümüz iyileşiyor. Standard & Poor's not görünümümüzü önce durağana, sonra pozitife yükseltti. Fitch ise negatiften durağana yükseltti.

“Büyümede yeniden dengelenme başladı, daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz.

“Yılın 2'inci çeyreği ile 3'üncü çeyreğini karşılaştırırsak, İç talebin büyümeye verdiği katkı 10.2 puandan, 8.5 puana düştü. Net dış talebin negatif katkısı da 6.3 puandan 2.6 puana düştü. Cari açık azalıyor. Yıllıklandırılmış cari açık eylül ayında mayısa göre 8.6 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi ve 51.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kur Korumalı Mevduat

“Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış oluyor. Para politikasındaki normalleşmeyle TL getirileri artmaya başladı. KKM stoku 25 Ağustos'ta 3.3 trilyon TL idi. 1 Aralık itibarıyla bu tutar 2.7 trilyon TL'ye geriledi (654 milyar TL azalma).

“Brüt rezervlerimiz artıyor"

“Brüt rezervlerimiz de artıyor. Brüt rezervler mayıs sonundan bu yana 41.7 milyar dolar artarak 140.1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Kamuda tasarruf

“Vatandaşımız kamuda tasarruf da bekliyor. Bu konuda yoğun çaba içindeyiz. Bizim bakanlığımızda yurt dışı gezilerini yoğun şekilde inceliyoruz, gerekli mi, bir kişi gitse olur mu? Bu konularda da hassasiyet gösteriyoruz. En büyük tasarruf üretken alanlara kaynakların kanalize edilmesidir.

“Kurumların planlanmış taşıt talepleri var. Örneğin 'taşıtım eski, yenilenmesi lazım' diye talepler geliyor. Onay verirken 'sadece yerli ve milli olan, kullanımı ucuz olan elektrikli TOGG'u alabilirsin' diyoruz, ikincisi mevcudu satacaksın diyoruz. Muhtemelen mevcut daha pahalıdır, dizel ya da benzinlidir, gideri yüksektir. Bu konularda hassasız."

