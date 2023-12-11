Emek Atölyesi Girne’de açıldı  

Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin Girne’deki satış ve üretim noktası “Emek Atölyesi” önceki gün açıldı.

Verilen bilgiye göre açılışa, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekillleri Ürün Solyalı, Ongun Talat, Fide Kürşat ve Fikri Toros, bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç ile oda koordinatörü Hürrem Tulga katıldı.

Kooperatif üyesi kadınların çeşitli ürünlerinin satışa sunulduğu Emek Atölyesi hafta içi her gün 9.00-16.00 arasında açık olacak.

Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emel Kişi açılışta yaptığı konuşmada, Kooperatifin üreten kadınlara hem üretim imkanı sağlamak hem de ürünlerinin pazarlanmasında fırsat yaratmak amacıyla kurulduğunu ifade etti. Daha önce etkinliklerde satışa sunulan ürünlerin artık belirli bir adreste olacağını söyleyen Kişi, geleneklere göre üretilen ürünlerin belli standartlarının oluşturulması için çalıştıklarını ifade etti.

Kişi’nin konuşmasının ardından Kooperatifin kurucu üyelerine sertifikaları takdim edildi ve etkinlik müzik ve çeşitli ikramlarla devam etti.



Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 09:25