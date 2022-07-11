Sıkıntı var

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Sendika Mali Sekreteri Mehmet Güneyli, “Ülkemizde ilköğretimde ve ortaöğretimde eğitim-öğretim gören yabancı öğrencilerin sayıları günden güne artmaktadır. Özellikle Türkçe dilinde yeterli olmayan bu öğrencilerimiz ve aileleri gerek akademik, gerek maddi, gerekse psikolojik birçok zorluklarla karşılaşmaktadır” dedi.



Güneyli, ortaöğretimde öğrenim gören bu öğrencilerin sıkıntılarının aşılmasının bazı çözüm yöntemleri mümkün olabileceğini ifade ederek bununla ilgili bazı önerilerini paylaştı.

Eğitim Bakanlığı bünyesinde yabancı öğrenciler ve aileleri için bir birimin kurulmasının önemli olduğunu belirten Güneyli, “Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin bulunmasından dolayı, öğrenciler arasındaki farklılıkların gözetilerek bu birimin koordine edilmesi daha faydalı olacaktır” dedi.

Güneyli ayrıca, yabancı öğrencilerin okullara kayıtlarında Türkçe dilinde belli bir seviye koşulunun aranmasının, öğrencinin akademik başarısını yükselteceğini ve adaptasyonunu sağlamasına katkıda bulunacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Yabancı öğrencilerin okullara kaydının yapılması için Türkçe dilinde A1 seviyesinin tamamlanarak, A2 seviyesinin başında olma koşulu aranması, bu seviyenin belirlenmesi için ise Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Seviye Tespit Sınavı’nın organize edilmesi öğrencinin akademik yıl içerisinde derslerde başarısını yükseltecek ve adaptasyonunu sağlayacaktır. Seviye tespit sınavını geçemeyen öğrenciler için ise hazırlık sınıfları oluşturularak dil öğreniminde istenilen seviyeye getirilmeleri sağlanmalıdır.

“Seviye tespit sınavını geçerek ortaokul seviyesinde eğitim görecek olan yabancı öğrencilerin akranları ile birlikte aynı sınıfta bulunmaları önemlidir. Dil öğreniminde çocukların arkadaşları ile karşılıklı etkileşim içinde bulunarak Türkçeyi öğrenmeleri daha kolay olacaktır. Bu yaş seviyesindeki yabancı öğrenciler için ek olarak seçmeli Türkçe dersleri programa yerleştirilerek, desteklenebilirler.

Lise seviyesinde okula başlamak durumunda olan yabancı öğrenciler, farklı derslerde daha zor bir terminoloji ile karışılacaklarından, öncelikle ayrı sınıflarda akademik Türkçe dersleri alarak, akranları ile olan arayı kapatmalıdırlar.”

Yabancı öğrenciler ve aileleri için akademik eğitimin yanında kültür uyum programlarının hazırlanmasının da “yararlı” olacağı görüşünü paylaşan Güneyli, “Bu bağlamda ülkemizdeki ve okullarımızdaki kurallar, normlar ve kültürel yaşam biçimi yabancı öğrenci ve aileleri tarafından benimsenebilecektir” dedi.

Mehmet Güneyli, okullarda yabancı öğrenciler için ‘‘Yabancılara Türkçe Eğitimi’’ sertifika programını tamamlamış öğretmenlerin bulunmasının, bu öğrencilere yönelik ders ve çalışma kitaplarının hazırlanmasının ve Türkçe dil sınıflarının oluşturulmasının da önemli olduğunu vurguladı.

