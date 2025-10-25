Yarısını sattı

Gönyeli’de meydana gelen ikametgahtan sirkat suçundan tutuklanan Bülent Çolak yeniden mahkemeye çıkarıldı. Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, olayın 17-21 Ekim 2025 tarihleri arasında meydana geldiğini söyledi. Polis, Gönyeli’de bir eve elektrik işleri yapmaya giden zanlının, çocuk odasında bulunan kutu içerisindeki bir adet Osmanlı tuğralı 22 ayar altın kolyeyi, 25 adet yarım Cumhuriyet altınından oluşan altın bileziği, alyans yüzüğü, 22 ayar altın bileziği ve 22 ayar bir adet altın yüzüğü çaldığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının çaldığı altınların bir kısmının Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya 43 bin 500 TL’ye sattığını kaydetti.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada çalıntı Osmanlı tuğralı 22 ayar altın kolye ve bir adet yüzük, 350 Sterlin ve 11 bin TL para bulunduğunu açıkladı. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

