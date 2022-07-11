Herkes tedirgin

Gemikonağı'nda yaşanan olayda Nijeryalı Nyasha Panashe Mpofu (E-25), bölge sakinlerinden birinin evinde suçüstü yakalandı.

Hırsızlık yapmak amacıyla eve girdiği düşünülen ve ev sahibi tarafından fark edilerek polise bildirilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Ülkeye öğrenci vizesi ile giriş yapan zanlının son 4 yıldır kaydını yenilemediği, kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 9 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.30 sıralarında Gemikonağı'nda sakin N.B.'ya ait eve

bir suç işlemek amacı ile giren Nyasha Panashe Mpofu’nun ikametgah içerisinde suç üstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, olay mahallinde yakalanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının 16 Mart 2017 tarihinden beri KKTC'de İkamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

