Yoğunluk Girne'de

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) istatistik verilerine göre 2021-2022 akademik dönemde KKTC genelinde kamu okullarında öğrenim gören toplam 55 bin 298 öğrenciden 37 bin 932’si KKTC, 12 bin 995’i TC ve 4 bin 371’i üçüncü ülke uyruklu.

Bölgelere dağılıma göre en fazla üçüncü ülke uyruklu öğrenci, yüzde 13,9 ile Girne ilçesinde. Girne’yi, yüzde 9,3 ile İskele; yüzde 7,8 ile Gazimağusa; yüzde 5,4 ile başkent Lefkoşa; yüzde 3,6 ile Lefke ve yüzde 2,7 ile Güzelyurt takip ediyor.

Lefkoşa bölgesinde bin 232, Gazimağusa’da 976, Girne’de bin 681, Güzelyurt’ta 82, İskele’de 361 ve Lefke’de 39 üçüncü ülke uyruklu öğrenci öğrenim görüyor.

Aktuğ: Program hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, KKTC’de kamu okullarında öğrenim gören yabancı öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonu için Bakanlık tarafından hazırlanan eğitim programının önümüzdeki akademik dönemde ülke çapında okullarda yaygın olarak uygulamaya gireceğini açıkladı.

Aktuğ, iki yıl önce, Bakanlığın farklı ülkelerden KKTC’ye gelerek öğrenimlerine burada devam eden ana dili Türkçe olmayan yabancı öğrencilere yönelik bir çalışma başlattığını ve bu çalışma kapsamında bu öğrencilerin Türkçe dil becerilerinin geliştirilmesi ve kültürel adaptasyonlarının sağlanmasına katkıda bulunulması hedefiyle bir eğitim programı oluşturulduğunu söyledi. Ancak Aktuğ, Covid-19 salgını nedeniyle bu programın ülke çapında yaygın olarak uygulamasına geçilemediğini söyledi.

Aktuğ, geçen akademik dönemde, yabancı öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu İskele bölgesinde iki pilot okulda programın uygulamasına başlandığını; bu uygulamaların değerlendirmesi ve gerekli revizyonların yapılmasıyla birlikte bu önümüzdeki akademik dönemde programın pilot uygulamasının kapsamının genişletilerek, ülke çapındaki okullarda uygulamaya konulmasının hedeflendiğini söyledi.

Aktuğ, alt, orta ve yüksek düzey olmak üzere üç kademeden oluşan bu programın her kademesinin kendi içerisinde, 6-12 yaş grupları ve 12-17 yaş gruplarına göre ikiye ayrıldığını da belirtti.

Aktuğ, bu programın pilot uygulamalarına yabancı öğrenci popülasyonunun yoğun olduğu İskele ve Girne bölgelerindeki okullarda başlamayı planladıklarını ancak pandemiden dolayı bunun mümkün olmadığını söyledi. Aktuğ, şöyle konuştu:

Rusya, Ukrayna ve İran ilk sıralarda

“Covid-19 salgınından dolayı bu programı ülke genelinde yaygın bir şekilde uygulama imkânımız olmadı. Programlar hazırlanmıştı ve bu programların geniş çaplı pilot uygulamasına geçilecekti. Üçüncü ülke öğrenci popülasyonunun daha yoğun olduğu İskele ve Girne bölgesinde bulunan bazı okullar pilot okul olarak seçilmişti ancak pandemiden dolayı bu geniş çaplı pilot uygulamalarına geçilemedi.”

Aktuğ, ülkede birçok farklı ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğünü, Rusya, Ukrayna ve İran’dan gelen öğrencilerin yoğunlukta olduğunu, Rusya ve Ukrayna’dan gelenlerin genellikle Girne ve İskele; İran’dan gelenlerin ise Mağusa ve İskele bölgelerinde yoğunlaştığını söyledi. Aktuğ, Pakistan, Afganistan ve Afrika ülkelerinden öğrencilerin ülke çapında geniş dağılımı olduğunu da belirtti.

Aktuğ, geçen akademik dönemde, İskele bölgesinde Bekirpaşa Lisesi ve Şht. İlker Karter İlkokulunda programın pilot uygulamalarına başladıklarını, Bekirpaşa Lisesi’nden 111 ve Şht. İlker Karter İlkokulundan ise yaklaşık 50 öğrenciye ulaşıldığını aktardı. Aktuğ, Bakanlıktaki ilgili birimler tarafından bu iki okuldaki uygulamaların takibinin yapıldığını da aktardı.

Aktuğ, programın bu ilk iki pilot uygulamasına ilişkin olarak, “Birtakım tespitlerimiz var ancak pilot uygulamaların raporlandırılması yapılıyor. Genel anlamda, programın içerik ve materyal olarak uygunluğu onaylandı” diyerek, uygulamaların sonuçlarına ilişkin bazı ön tespitlerini de paylaştı.

Bu iki pilot uygulamayla ilgili gelecek rapor doğrultusunda değerlendirme sürecinin ilk etabının başlayacağını belirten Aktuğ, tüm eğitim programlarında olduğu gibi bu programın da belli bir değerlendirme süreci sonunda şekilleneceğini, değişen ihtiyaçlara göre müdahale edilecek noktalar olabileceğini söyledi. Aktuğ, bu süreçte işin uygulayıcısı olan öğretmenlerden ve diğer paydaşlar olan öğrenciler ve ailelerden faydalanacaklarını da belirtti.

Aktuğ, “Programın ilk pilot uygulamasından elde ettiğimiz tespitlere göre gereken müdahaleleri yapacağız. Ağırlıklı olarak dil bilgisi üzerinde çalışılmışsa ve kültürel etkileşim açısından eksiklikler varsa sosyal etkinlilerin konulmasını sağlamak için birtakım değişiklikler yapılacaktır” dedi.

