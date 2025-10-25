Abdullah’ın kaderine bak

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’nda bir gram 600 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Abdullah Talha Erdem hakkındaki dava, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme heyeti sanığı 2 ay hapis cezasına çarptırırken, kararda detaylar aktarıldı.

Kararı okuyan heyet başkanı, olayın 3 Eylül 2025 tarihinde, saat 17.55 sıralarında Ercan Havalimanı Giden Yolcu Salonu’nda meydana geldiğini belirtti. Başkan, sanık Abdullah Talha Erdem’in, Kale 8 olarak bilinen kontrol noktasında x-ray cihazından geçtiği sırada, beraberinde bulundurduğu orta boy, gümüş renkli valizinde yapılan arama sonucunda bir adet metal öğütücü içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet tütünle karıştırılmış hintkeneviri içeren sarma sigara bulunduğunu söyledi. Başkan, sanığın 3 Eylül ile 10 Eylül 2025 tarihleri arasında polis nezaretinde tutuklu kaldığını ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından 10 Eylül’de yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Başkan, laboratuvarda yapılan analizler sonucunda, sarma sigara ve öğütücü içerisinde toplam bir gram 600 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Mahkeme başkanı; sanığın uzun süredir cezaevinde yargılanmayı beklediğini hatırlatarak, uyuşturucu suçlarının toplumda yaygın hale geldiğini, kamu sağlığını ve genç nesilleri tehdit ettiğini vurguladı. Uyuşturucu ile mücadelenin toplum güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirten başkan, bu tür suçların önlenmesi için caydırıcı cezaların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Başkan, her davanın kendi koşulları çerçevesinde değerlendirildiğini belirterek, sanığın elinde bulunan uyuşturucu miktarının oldukça az olması, suçun ticari amaç taşımaması, sanığın suçu kabul ederek adaletin hızlı şekilde tecellisine katkı koyması ve pişmanlık göstermesini lehine değerlendirdiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti; tüm bu unsurları dikkate alarak Abdullah Talha Erdem’i “tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan 2 ay hapis cezasına mahkûm etti.

