Ya 32 bin lira ya da canın 

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde alacak-verecek meselesi yüzünden bir şahsı kaçırıp tehdit ettikleri öne sürülen iki kişiden biri yakalandı.

Gözaltına alınan Rasel Rasel dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmaya iddialar aktarıldı. Rasel’in arkadaşı Hasan ile bir olup Faruque Hossan’ı (E-51) zorla arabaya bindirip Haspolat’tan Minareliköy'e götürdükleri açıklandı.

Zanlıların Faruque Hossan’dan 32 bin lira istedikleri, vermemesi halinde öldüreceklerini söyleyerek tehdit ettikleri açıklandı.

Ya paranı ya canını

Soruşturmayı yapan polis, 8 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.00 sıralarında Rasel Rasel’in ismi Hasan olan ancak soyadı bilinmeyen Bangladeş uyruklu bir kişiyle beraber Haspolat'ta yaşayan Faruque Hossan’ın evini bastıklarını söyledi.

Polis, zanlı ile beraberindeki şahsın, alacak-verecek meselesi yüzünden Faruque Hossan’ı ellerinden ve kollarından tutup araca koyarak kaçırdıktan sonra Minareliköy'de henüz tespit edilemeyen müstakil bir eve götürdüklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların Faruque Hossan'a hitaben "Borcun 16 bin TL ancak ben senden 32 bin TL alacağım, eğer vermezsen seni öldürürüm kimse de kurtaramaz seni" diyerek şiddet tehdidinde bulundukların anlattı.

Polis, olayın 10 Temmuz 2022 tarihinde rapor edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte zanlı Rasel Rasel’in tespit edildiğini, akabinde Faruque Hossan’ın tutulduğu yerden Hasan isimli şahıs tarafından alınarak ikametgâhına bırakıldığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu ifade eden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘zorla insan kaçırma ve şiddet tehdidi’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

