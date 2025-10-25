Balistik inceleme yapılacak

Ercan Havalimanı’nda çantasında bir adet şarjör, Girne’deki evinde ise canlı mermi ve silah bulunan N.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında “kanunsuz ateşli silah taşıma, tasarruf ve ithal etme” suçlamalarıyla soruşturma yürütülen zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verildi.

Duruşmada olguları aktaran polis soruşturmanın seyrine ilişkin ayrıntıları mahkemeye sundu. Polis, zanlının evinde bulunan silahın balistik incelemeye gönderileceğini açıkladı.

Polis, olayın 21 Ekim 2025 tarihinde saat 06.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Polis, Türkiye’ye çıkış yapmak üzere Ercan Havalimanı’nda Kale 12 X-Ray kontrol noktasından geçen zanlının siyah renkli sırt çantasında yapılan kontrolde, 9 mm boş vaziyette Sarsılmaz marka tabanca şarjörü tespit edildiğini söyledi. Polis, şarjörün emare olarak alındığını ve zanlının olay yerinde suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının, Türkiye’de askerlikten istifa ettiğini, ele geçirilen şarjörün kendisine ait taşıma izinli tabancanın şarjörü olduğunu ve 12 Aralık 2024 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye girişinde yanlışlıkla beraberinde getirdiğini beyan ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının 22 Ekim 2025 tarihinde zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi verildiğini aktardı.

Polis ayrıca, 22 Ekim 2025 tarihinde zanlının Girne’deki ikametgahında yapılan aramada bir adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör, tabancaya takılı şekilde toplam dokuz adet 7.65 mm canlı mermi ve ayrıca bir adet 9 mm boş tabanca şarjörü bulunduğunu söyledi.

Polis, ele geçirilen silahın balistik incelemeye gönderileceğini; soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.