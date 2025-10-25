Bilet parasını devlet verecek

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci olarak gelen ancak okula devam edemeyip kaçak duruma düşen Sudanlı S.A.K. ve M.A. ülkelerine geri dönmek için polisten yardım istedi. Lefkoşa’da polise giden iki zanlı, dönüş için maddi imkanlarının olmadığını ve ikamet izinsiz KKTC’de yaşadıklarını anlattı.

Tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarılırken, sınır dışı edilmeleri için süreç başlatılacağı açıklandı. Polis, olayın 23 Ekim 2024 tarihinde, sabah saat 09.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Bö-lümü’nde meydana geldiğini belirtti. Polis, Sudan uyruklu zanlılar S.A.K. ve M.A.’nın kendi istekleriyle muhaceret birimine geldiklerini, maddi imkânlarının bulunmadığını ve ülkelerine dönmek istediklerini beyan ettiklerini açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolü sonucunda, zanlı S.A.K.’nin 17 Aralık 2024 tarihinden itibaren top-lamda 310, zanlı M.A.’nın ise aynı tarihten itibaren yine 310 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, tutuklandıklarını ve haklarında “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlıların ülkedeki yasal durumlarının incelendiğini, ayrıca ihraç işlemlerinin başlatılması için İçişleri Bakanlığı’na gerekli yazının yazılacağını bildiren polis, mahkemeden ek tutukluluk süresi talep etti. Mahkeme; soruşturmanın henüz tamamlanmadığını dikkate alarak, her iki zanlının da üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

