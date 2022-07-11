Polis arıyor

Gazimağusa’ya bağlı Korkuteli köyünde, Emine Bayır’a ait SV 842 plakalı mavi renk araç evinin önünden önceki gece çalındı. Diyalog muhabirinin aile yakınlarından elde ettiği bilgiye göre durum Dörtyol Polis Karakolu’na bildirildi.

Yaşanan durumdan oldukça rahatsız olan aile, aracın bulunabilmesi için sosyal medyada fotoğraf paylaştı. Aracı görenlerin 0533 861 98 12 numaralı telefonu aramaları isteyen aile, polisin de ada çapında arama yaptığına dikkat çekti.

KKTC’de bu tür olayların arttığını belirten Korkuteli sakinleri ise, yabancıların ülkeye girişlerinde sıkı kuralların uygulanmasını ve polisin her yerde sıkı denetim yapmasını istedi.



Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022, 09:46