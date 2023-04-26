Sil baştan başlamak gerek

Kıbrıs Türk siyasetinin unutulmaz isimlerinden biri olan Mustafa Arabacıoğlu, geçmiş hükümetlerde Sağlık ve Eğitim Bakanlığı yapmış, ayrıca Demokrat Parti Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü. Milli Eğitim Bakanı olduğu son dönemde “sistem çökmüştür” diyerek istifa eden ve bir süre sonra siyasetten çekilen Mustafa Arabacıoğlu da ülkenin bugünkü durumundan oldukça şikayetçi.

Diyalog’a konuşan Arabacıoğlu, yargı haricinde her şeyin ‘sil baştan’ yeniden ele alınması ve dizayn edilmesi gerektiğini söyledi. Arabacıoğlu “bu ülkenin ve halkın geleceği için gerekli adımlar atılmalıdır” dedi ve önceliğin elektriğe verilmesini istedi.

Sağlık eski Bakanı ve DP Eski Genel Sekreteri Mustafa Arabacıoğlu sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Kıbrıs Türk halkının geleceği konusunda ne yapılmalı?

Yanıt: Bu ülkenin ve halkın geleceği için özetle yargı hariç her şey sil baştan yeniden ele almalı ve dizayn edilmeli, elden geçirilmelidir.

Soru: KKTC yerine Kıbrıs Türk Devletine dönüş konusunda ne düşünüyorsunuz? Böylesi bir isim değişikliği ne getirir, ne götürür?

Yanıt: Bir isim değişikliği bize hiçbir şey getirmez. Bundaki amaç gündem değişme kısır tartışma yaratmadır, manipülasyondur. Annan Planı döneminde yer yerinden oynadı. O zaman bu değişikliğe karşı çıkanlar şimdi isim tartışmaları üzerinden siyaset yapıyor ve kendi içlerinde kendileri ile çelişiyor.

Soru: Anayasada ne tür değişiklikler olmalı? Mesela sendikalara sağlanan haklar? Yargıç sayısının kısıtlanmasını öngören maddenin kaldırılması? Milletvekillerine bakanlık yolunun kapatılması? Başkanlık sistemine geçilmesi gibi konularda ne düşünüyorsunuz?

Yanıt: Anayasada değişiklik kesinlikle yapılmalı. Daha anlaşılır ve sade olmalıdır. Mesela şu anda meclis aritmetiği ile ilgili bir sorun var ve Anayasaya göre ara seçime gidilmesi gerekiyor. Bunların düzenlenmesi gerekiyor.

Soru: KKTC’nin birçok yasasının önemini yitirdiği veya eksik kaldığı söyleniyor ama bu konuda bir adım da atılmıyor. Sizce bu tür sorunlar Kurucu Meclis ile çözülebilir mi?

Yanıt: Kurucu meclis ile sorunlara çare bulunabilir mi bundan emin değilim, bu konuda yorum yapmak istemem. Aslında burada sorun Kurucu meclis ya da bugünkü meclis değil, önemli olan zihniyettir. Zihniyetler değişmezse hiçbir şey fayda etmez ve değişmez.

Soru: Elektrik sorunu nasıl çözülebilir? Bu konuda ne tür adımlar atılmalıdır?

Yanıt: Bizde dört yere yakıt geliyor. Alpet, K-Pet, AKSA ve Kıb-Tek. Neden diğer üçünde hiçbir zaman sorun olmazken, bu yakıt gelirken bir tek Kıb-Tek’te sorun oluyor. Asıl mesela parasal, borçlar aldı başını gitti, Kıb-Tek’in bir an evvel düzgünce araştırılması gerek ve sorumluların ortaya çıkarılması gerek. Sorunun çözümü temizlikle mümkün olur.

Soru: Hükümetlerin öncelikle ele alması gereken 5 konu başlığı verebilir misiniz?

Yanıt: Hükümetlerin öncelikle elektrik sorununu çözmesi gerekiyor. Altyapı ikinci olarak ele alınması gereken öncelikli konu. Yine ülkeye giriş-çıkışlar kayıt altına alınmalı. Bugün devlet ülkeye kimin girip çıktığını bilmiyor. Anayasa değişmeli, Seçim ve Halk Oylaması Yasası değişmeli. Annan Planı döneminde oldukça yoğun çalıştım birçok belgeyi de gördüm. Bugün hükümetlerden Kıbrıs konusunda, görüşmelerde bir talep gelmesi halinde, siyaseti bırakamama rağmen Kıbrıs konusunda da çalışmaya hazırım.



Yarın Çalışma Eski Bakanı, Kurucu Meclis Üyesi Hasan Özbaflı