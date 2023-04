Yapacak çok iş var

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs, mecliste boş kalan bir sandalye için 25 Haziran’da ara seçime gitmeye hazırlanırken, Diyalog’un görüşlerine başvurduğu vatandaşların birçoğu, bunun gereksiz olduğunu söylüyor. Bir milletvekili seçmek için ülkenin seçime sürüklenmesinin doğru olmadığını ifade eden vatandaşlar, ülkenin boşuna harcanacak kaynakları olmadığını belirtiyor. Vatandaşlar, seçim için harcanacak paranın ülke sorunlarının çözümü için kullanılmasının daha doğru olduğunu dile getiriyor. Vatandaşlar, “eğer bir seçim olacaksa bu ‘ara’ değil ‘erken genel seçim’ olmalıdır” diyor. Vatandaşlar, ayrıca siyasi istikrar için tek parti iktidarının önemine dikkat çekiyor.

Ne dediler…?

Hüseyin Küçük

“Mecliste boşalan bir koltuk için milletvekili seçimi yapmak gereksizdir. Zaten bu ülkeye 50 tane milletvekili bile çoktur. 10 tane milletvekili bence yeterlidir. 50 milletvekili müşavir ve müdür ordusunu bu ülkenin bütçesi çekmez. Ülkede erken seçime gidilse de değişen bir şey olmayacaktır. Çünkü bizim halkımız bireysel menfaatleri için aynı kişilere oy verecektir. Bu ülkenin kaderini istikrarlı ve dediğini yapan bir hükümet ancak düze çıkarabilir. Bunun için ise tek partili iktidar şarttır.”

Mustafa Alsancak

“Boşalan bir sandalye için milletvekili seçimine gidilmesi planlanıyor. Bir koltuk boşluk oluştuysa doldurmak için seçime gidilmesi normaldir. Ülkede sürekli erken seçim konuşuluyor. 1975 yılından beri erken seçimler yapılıyor. Şu an erken seçime hiç gerek yoktur. Hatta boşalan milletvekili koltuğunu doldurmak için seçime gidilmeden bir yasa değişikliği ile sorun çözülebilir. Hükümet bir yandan para yok diye ağlıyorken bir seçim daha yapılması doğru olmaz. Milyonlarca lira seçim masrafı yapılacak. Ülkenin düze çıkabilmesi için tek bir siyasi partinin iktidara gelmesi gerekiyor. Koalisyon hükümetlerinde sürekli sıkıntılar yaşanıyor. Bu nedenle halkın menfaatleri için çalışılabilmesi adına bir siyasi partinin tek başına iktidara gelmesi gerekiyor.”

Mustafa Palaz

“Bir sandalye için halkı toplamanın ne kadar anlamı olduğunu bilemiyorum. Bu gereksiz bir durumdur ve büyük bir masraftır. Bir yandan hükümet parasızlıktan perişanken diğer yandan da binlerce kişiyi bir milletvekili seçmek için seçime gidilmesini gereksiz görüyorum. Bu ülkeyi düze çıkartacak hükümet modeli kendi ayakları üzerinde duran, kendi kararlarını veren ve eksiklikleri giderecek bir hükümet modelidir.”

Hüseyin Örs

“Mecliste boşalan bir sandalye için hükümetin seçime gitmesini ben doğru buluyorum. Bir milletvekili için seçime elbette gidilebilir ancak en önemlisi ülkeyi düze çıkarak bir hükümet modelinin oluşmasıdır. Gönül ister ki herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasıdır. Tek başına iktidara bir parti gelemeyecekse uyumlu bir koalisyon yaratılmalıdır ki artık sorunlara çare üretilsin.”

Asaf Güney

“Belediye seçimlerinin ardından milletvekili seçimleri konuşuluyor ve boşalan bir sandalye için seçime gidilmeye çalışılıyor. Bir milletvekili belirleyemediler, çok paramız varmış gibi seçime mi gidecekler? Seçime gitmek için dünyanın parasına ihtiyaç duyuluyor ancak seçime gidilmeden de milletvekili belirlenebilir. İnsanlar devleti ayakta tutmak için vergiler ödüyor. Bu paraları seçime harcamaları doğru değildir. Ülkeyi düze çıkarabilecek bir hükümetin oluşabileceğini düşünmüyorum.”

Mustafa İrfanlı

“Hükümetin boşalan bir sandalye için seçime gidecek olması normal bir durumdur ancak bütün ülke insanının oy vermesi amaçlanıyorsa çok masraflı ve gereksiz bir durumdur. Bir milletvekili için seçime gidilmesi yerine erken bir genel seçime gidilmesi daha doğrudur. Çok masraf yapılacağı ve memlekette her şey duracağı için erken seçim en doğrusu olacaktır. Ülkeyi düze çıkaracak bir hükümet oluşumunun liberal düşüncelerde olması ve kimseden emir almayarak kendi düşünce ve fikirlerini toplum yararına kullanacak bir yapıda olması gerekiyor.”

Yılmaz Öztürk

“Milletvekili koltuğunun boşalması ile seçime gidilecek olunmasını anayasal gerekçe olduğunu biliyorum. Bu nedenle milletvekili için seçime gidilebilir. Öte yandan seçimden dolayı çok masraf yapılacağı için bence erken genel seçime gidilmesi daha doğru olacaktır. Ayakları üzerinde duran, ne yaptığını bilen ve hem ülke hem de ülke insanının menfaatleri için çalışan bir hükümet oluşumu bu ülkeyi düze çıkartabilir.”

Ali Dinçol

“Seçime giderek bir milletvekili seçsek ne olacak seçilmese ne olacak. Bir milletvekili eksik olsa ne fark edecek. Bugün seçilen bir milletvekili neyi değiştirecek. Yasada böyle bir şey varsa ve seçime gidilecekse gidilecektir ancak bu halde olan bir memlekette en doğru hareket erken bir genel seçime gidilmesi olacaktır. Bu memlekette ülkeyi düze çıkartabilecek bir hükümetin var olabileceğine inanmıyorum. Gelen her hükümet gidenleri aratır durumdadır.”