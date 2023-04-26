Özel imalat

Girne’ye bağlı Lapta’da dün düzenlenen Hasat Operasyonunda 880 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre; aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Girne Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Lapta’da operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, O.K.’nin ikametgâhında yapılan aramada, hintkeneviri yetiştirmek için kurulan düzenek oda içerisinde saksılar içerisinde yetiştirilmiş 3 kök hintkeneviri türü bitki ile kavanozlar içerisinde önceden üretimini gerçekleştirdiği 250 gram ağırlığında hintkeneviri (skunk) türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplam 880 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan O.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Polis, operasyonun dün akşam 18.00 sıralarında gerçekleştirildiğini açıklarken, O.K.’nin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.