Özel imalat

Girne’ye bağlı Lapta’da dün düzenlenen Hasat Operasyonunda 880 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre; aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Girne Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Lapta’da operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, O.K.’nin ikametgâhında yapılan aramada, hintkeneviri yetiştirmek için kurulan düzenek oda içerisinde saksılar içerisinde yetiştirilmiş 3 kök hintkeneviri türü bitki ile kavanozlar içerisinde önceden üretimini gerçekleştirdiği 250 gram ağırlığında hintkeneviri (skunk) türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplam 880 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan O.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Polis, operasyonun dün akşam 18.00 sıralarında gerçekleştirildiğini açıklarken, O.K.’nin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Hint keneviri o kadar zararli bir madde degildir, en azindan alkol sigara gibi COK ZARALI uyusturucu maddeler her yerde serbest satilirken kenevirin bu kadar yasaklanmasi kullananlara bu kadar yuksek cezalar verilmesi mantiksizdir.
Bugun dunyanin bircok gelismis ulkesinde kenevirin zarali olmadigi anlasilmis ve artik kullanimi serbest birakilmistir. Bizim ulkemizde ise bu kadar OCULESTIRILMIS olmasinin tek sebebi ise cahillik ve gericiliktir.
Kenevire bir UYUSTURUCU MADDE gozuyle bakmak yerine onun faydali etkilerinden yaralanmak gerekir. Fakat bizim gibi gerici bagnaz toplumlarda bunun olmasi cok zor.