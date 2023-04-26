2027 yılında yapılacak

Başbakan Ünal Üstel, 49 milletvekilinin halkın iradesiyle Meclis Genel Kurulu’nda olduğunu belirtti. “Bizi halk seçti” diyen Üstel, geldikleri günden beri istikrar sağlamak hedefinde olduklarını ifade etti.

Hükümetin yaptıklarının ortada olduğunu kaydeden Üstel, istikrarlı bir hükümet olmak için çalıştıklarını söyledi. Üstel, UBP’nin hiçbir zaman erken seçimden kaçmadığını ancak birileri istedi diye erken seçime gitmeyeceklerini belirtti. Üstel, seçimin 2027 yılında yapılacağını söyledi. Anayasa’ya saygılı olduklarını dile getiren Başbakan Üstel, “Eğer Anayasa gereği bu boşalan koltuğu doldurmak gerekirse her türlü fedakarlığı yaparız” dedi.

Üstel, muhalefete seslenerek, “Anayasa’yı birlikte deleceksek biz hazırız” şeklinde konuştu. Başbakan Üstel, “Biz halkın emrindeyiz. Halk ne emrederse yapıyoruz” diye konuştu.

Halkın sorunların yasal düzenleme ve reformlarla çözeceklerini dile getiren Üstel, “Halk takdir ettiği müddetçe koltuklarda” olacaklarını dile getirdi.