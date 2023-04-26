İkisi de cezaevinde

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de işçi yatı evinde meydana gelen olayda kesici alet ve nargile çubuklarıyla birbirine saldıran Fırat Tekkanat ve Yusuf Yeter hakkındaki soruşturma tamamlandı. Bayramı polis hücresinde geçiren zanlılar mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Çalışma izinleri iptal edilen ve ülkedeki yasal statüleri sonlanan zanlılar cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, şakalaşma meselesi nedeniyle zanlı Fırat Tekkanat’ın 21 Nisan 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Alayköy Sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerine ait yatı evi içerisinde ev arkadaşı Yusuf Yeter tartıştığını söyledi. Polis, çıkan tartışmada Fırat Tekkanat’ın nargile çubuğu ile Yusuf Yeter’in kafasına ve vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, zanlı Yusuf Yeter’in ise nargilenin demir çubuğu ile Fırat Tekkanat'ın kafasına vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten 35 santim uzunluğundaki demir tahra ile sağ koluna sallamak suretiyle 2 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, olayın ardından Fırat Tekkanat’ın ciddi darp, Yusuf Yeter’in ise yaralama ve ciddi darp suçlarından tutuklandığını belirtti. Zanlıların olayın ardından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldığını ve haklarında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını ve zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis memuru, zanlıların çalışma izninin sonlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme zanlıları bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.