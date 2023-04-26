Yeni heyecan

Cumhuriyet Meclisi, dün Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Seçim tarihinin belirlenmesiyle süreç başlarken, hükümeti oluşturan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ortak bir adayda karar kılmadı.

UBP’nin adayının iş insanı Ali Başman olacağı belirtilirken, bugün toplanacak olan parti meclisi resmi kararı açıklayacak.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar ise önceki gün yaptığı açıklamada, Serhan Aktunç’un aday olarak belirlendiğini duyurdu.

Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adaylıkla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Halkın Partisi net tavrını ortaya koydu.

Özersay: HP ara seçime katılmayacak

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, ara seçime katılmayacaklarını söyledi ve gerekçelerini açıkladı.

Ülkenin ara seçime değil erken genel seçime ihtiyacı olduğunu belirten Özersay, “Halkın Partisi ara seçime değil, erken genel seçime katılacaktır” dedi.

Özersay, şunları belirtti:

“Milletvekili yemininde ülkenin bağımsızlığını koruyacağımıza söz verdik. Ancak halk iradesi yok sayılarak oluşturulan gayrimeşru bir hükümetten dolayı bağımsızlıktan söz edilemeyeceği için sine-i millete gittik. Bir hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmadık. Siyasi bir duruş sergiledik. Şimdi

Anayasayı öne sürerek, ara seçime gidiyorlar. Anayasa belediye seçimlerinin hangi tarihte yapılmasını belirlerken, gereken yapılmadı. Sayın Tatar Cumhurbaşkanlığı makamına geçince de boş kalan koltuk için seçime gidilmedi. Şimdi ise Anayasa bahane ediliyor. Bunun nedeni bellidir. Bu dönemde erken seçim yapmak istemedikleri için ara seçime gidiyorlar. Soruyorum; bir milletvekili seçimiyle ne değişecek. Bir milletvekili için seçim yapıldığında ekonominin ya da siyasetin hangi sorununa çözüm bulunmuş olunacak?”

Dengeler değişecek

Özersay, Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimin ardından siyasi dengelerin değişeceğini ifade etti. Türkiye’deki seçimden sonra, KKTC’de erken genel seçim öngördüğünü kaydeden Özersay,

“Seçimden sonra Türkiye’de yaşanacak gelişmeler nedeniyle ara seçim yapılmayabilir ve erken seçim olabilir. Hükümet olma yeteneğini Ankara’dan alanlar erken seçime gidilmesi için görevden ayrılmak zorunda kalabilir. Ancak Türkiye’deki seçimin sonucu ne olursa olsun, halk iradesine sahip çıkmamız gerekiyor. Umarım ana muhalefet CTP, gayrimeşru hükümetle yol alınmayacağını anlar ve ona göre hareket eder” dedi.