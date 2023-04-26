Kuralları takan yok

Ömer KADİROĞLU

Geride bıraktığımız haftaya ait trafik bilançosunu açıklayan polis, 731 araç sürücüsünü rapor ederken, en çok işlenen suçun trafik levha ve işaretlerine uymamak olduğunu bildirdi.

Polis, yaptığı denetimlerde trafik levha ve işaretlerine uymayan 210 kişi hakkında yasal işlem başlatırken, 191 sürücü sürat, 120 sürücü ise seyir halinde cep telefonuyla konuşurken tespit edildi. Lefkoşa’da trafikte gözlem yapan Diyalog’un objektifine, trafik ışıklarının ihlal edilmesi, yaya geçitlerinde yürüyenlere dikkat edilmemesi ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşulması yansıdı.

Lefkoşa’da 4 okulun bulunduğu, ayrıca şehirlerarası otobüslerin de yolcu alıp bıraktığı yer olan Cemal Gürsel Caddesi (Girne Kapısı) üzerinde yayalar için konulan trafik ışıklarına aldırış edilmiyor.

Özellikle okul çıkış saatlerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrenciler sürücülerin dikkatsizliği yüzünden riske giriyor.

Yaya geçidinde bulunan öğrenciler yanlarından süratle geçen araçların arasından karşıya geçmeye çalışıyor. Yayalara yol vermek isteyen sürücüler de diğer araçların kornası ile tacizine maruz kalıyor.

Öte yandan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Sanayi ışıklarında da kırmızı ışık ihlalleri yapılıyor. Zaman zaman büyük kazaların yaşandığı bölgede bazı sürücüler buna rağmen kırmızı ışığa aldırmadan geçiş yapıyor. Trafik ışığına yaklaşan araçlar sarı ışığı gördükleri zaman hızlarını daha da arttırarak geçmeye çalışırken, yeşil ışık hakkı alan şeritteki araçları tehlikeye atıyor.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde okul çıkışlarında öğrenciler yaya geçitlerinde güvenli yürüyemiyor.