Turizm kentinden manzaralar

Turizm kenti Girne’de alışılmadık manzaralar görülüyor. Geçtiğimiz bayramda yabancı uyruklu şahısların sokakta parti yaparak ve yüksek sesle müzik dinleyerek, çevreyi rahatsız etmesi gündeme gelirken, dün de alkollü şahısların gündüz vakti cadde ortasında yargı baygın olması tepki çekti. Nijerya uyruklu olduğu öğrenilen şahıslara polis müdahale etti.

Girne’de 23 Nisan İlkokulu’ndan Terminale giden cadde üstünde yabancı uyruklu iki kişi kendilerinden geçerek, bulundukları yere sızdı. Şahıslardan biri ara ara bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Diğeri ise kaldırımda bir iş yerinin önünde sızarak, sere serpe yattı. Durumu gören vatandaşlar Girne Polis Müdürlüğü’nü aradı. Olay yerine giden polis, iki şahıstan birinin Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmasını sağlarken, diğerini sarhoşluk ve uygunsuz tavır ve hareket suçundan gözaltına aldı. Yapılan kontrolde şahısların aşırı derecede alkol aldıkları belirlendi.