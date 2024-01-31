Şimdi cezaevinde

Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada hava tabancası bulunarak tutuklanan, soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılan Sedat Demir, rahat durmadı.

Mahkeme tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanarak yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlının, bir gemiye gizlenerek, Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yaptığı ortaya çıktı.

Aylarca yurt dışında kalan zanlı, 28 Ocak 2024 tarihinde ülkeye geri gelince Ercan Havaalanında yakalandı.

Zanlı mahkemeye çıkarılarak, bu kez cezaevine gönderildi.

Polis,12 Eylül 2022 tarihinde Sedat Demir’in ikametgahında yapılan aramada hava tabancası ve üzerinde takılı olan şarjör içerisinde bir adet patlayıcı madde olan metal hava tabancası saçması bulunduğunu anımsattı.

Polis memuru, yurt dışına çıkışı yasak olan zanlının 28 Ocak 2024 tarihinde Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken yakalandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde 2023 yılı ekim ayında Girne Turizm Limanında bir gemiye gizlenerek, ülkeden çıkış yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

