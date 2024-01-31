Ekipler durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor

Geçitköy'de, yoğun yağışlar nedeniyle köy yolları kapandı. Köyde bu sabah itibarıyla ulaşım polis kontrolünde sağlanıyor. Bazı evleri su basan köyde, bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı, hayvancılıkla uğraşan köy sakinleri hayvanlarını besleyecek yem arayışına başladı.



Köy içindeki köprüde temizlik çalışması ve gidiş-gelişin tekrardan sağlanması için çalışma devam ediyor. Köyde devrilen elektrik direklerinin KIB-TEK tarafından yeniden dikilmesi için de çalışılıyor.

-Hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu ve diğer yetkililer, dün geceden itibaren bölgede köy muhtarı ile birlikte hasar tespit çalışmalarına devam ederken, yağışlardan olumsuz etkilenen ailelerle görüşmelerini sürdürüyor.



Kaymakam Özcemoğlu, Geçitköy'de TAK muhabirine yaptığı açıklamada, köyde yaşanan afetten dolayı gerek çiftçilik gerekse binalar açısından mağduriyetler yaşandığını, bunları gidermek için devletin yetkili organlarının gerekli çalışmaları başlattığını aktardı.

Yaklaşık 5-6 ev ve hayvancının mağduriyetinin diğer köy sakinlerine nazaran daha fazla olduğunun ilk etapta görüldüğünü anlatan Özcemoğlu, bütün ekip ve paydaşların tüm gücüyle çalıştığını ve 1-2 güne kadar söz konusu mağduriyetlerin giderilmesinin -en azından yüzeysel olarak- tamamlanacağını kaydetti.