Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Maraş’ta düzenlenen Halk Buluşması’nda yaptığı konuşmada, “Maraş’ta da karar verildi, şimdi değişim zamanı” ifadelerini kullandı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; Maraş Halk Buluşması’nda Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve birçok milletvekili eşlik etti.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Gönülleri kazana kazana geliyoruz. Maraş’ta karar verildi, şimdi değişim zamanı.” dedi.

Cumhurbaşkanlığının, bu ülkenin dışarıya açılan penceresi olduğuna dikkat çeken Erhürman, “19 Ekim’den sonra dünya, Kıbrıs Türk halkının sesini duyacak.” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, bu halkın insanlarının, çocuklarının haklarının peşinden koşma; onların haklarını söke söke alma makamıdır. Makam, kimseye değer katmaz; makamın kendi değeri vardır. Siz o makama değer katmaya çalışırsınız. Eğer makamın değerini azaltacak şekilde davranırsanız, insanlar kendi makamlarına güveni yitirmeye başlar; bu da halka özgüven sorunu olarak yansır. 19 Ekim’den sonra sözümüz sözdür. Bu halk yeniden ülkesiyle de kurumlarıyla da gurur duyacak. Hiç kimse bu halkın özgüvenini zedeleyemeyecek. Beş yıl bir şey kazandırmadı; aksine bir şeyler kaybettirdi.” diye konuştu.

Çocuklarımızı seviyoruz

Çocukların geleceği için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erhürman, “Çocuklarımızı seviyoruz, çocuklarımız için birlikte yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bir kişinin köşkü olmayacak; bu halkın evi olacak. Bu halk orada kendini evinde hissedecek. Cumhurbaşkanlığında çalışan ekipler, liyakat esasına göre seçilmiş; tüm insanlarımızın birlikte çalışacağı kadrolardan oluşacak” ifadelerini kullandı.

“Öyle bir beş yıl yaşattılar ki, bu nedenle 24 saat gece gündüz çalışmamız lazım.” diyen Erhürman, kendisi, annesi, babası nerede doğmuş olursa olsun bütün çocukların kendi çocuğu gibi olduğuna vurgu yaptı ve “Ne olursa olsun, kim nereden gelirse gelsin ben toprağımdan asla vazgeçmem. Tırnaklarımızı bu toprağa geçireceğiz; çocuklarımız için hep birlikte yürüyeceğiz. Bu güzel ülkeyi hep birlikte çok güzel yöneteceğiz” dedi.