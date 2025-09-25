Tek güvencemiz Türkiye

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta yabancı askeri üslere izin verildiğini, adanın silah deposuna çevrildiğini dile getirdi.

Tatar, dünyadaki gelişmelere bakılınca Kıbrıs Türkü’nün güvenliğinin ancak Türkiye’nin varlığıyla sağlanacağının daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Ersin Tatar Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre; Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Derneğini ziyaret etti.

Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, beş yıl önce iki devletli çözüm siyaseti için yola çıktığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’nin kabul görmesi ve tanıtılması için uğraş verdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle Türk Devletler Teşkilatı’na üye olunduğunu ve KKTC bayrağıyla Cumhurbaşkanı olarak kendisinin ve kurumların toplantılara katıldığını dile getiren Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nda statünün yükseldiğini kaydetti.

Türk tarafının iyi niyetle Crans Montana görüşmelerine dek federasyon görüşüldüğünü ancak sonuç alınamadığını belirten Tatar, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin yer almadığı Avrupa Birliğine tek taraflı girmesiyle federasyon defterinin kapandığını ifade etti.

İki devletli çözüm siyaseti TBMM’de oy birliği ile geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 18 Temmuz 2024 tarihinde iki devletli çözüm siyasetinin oy birliği ile geçtiğini hatırlatan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurul Toplantılarında birçok kez yeni siyasete destek verdiğini vurguladı.

Federasyon ile Kıbrıs Türkü’nün azınlığına düşürülmek ve Türkiye’nin adadan çıkarılmak istendiğine işaret eden Tatar, Türkiye’nin duruşu ortadayken, hala “federasyon masalı” ile halkın kandırılmaya çalışıldığını kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini sadece Türkiye sağlar

Silahlanan Güney Kıbrıs’ta yabancı askeri üslere de izin verildiğini anlatan Tatar, adanın silah deposuna çevrildiğini dile getirdi.

Dünyadaki gelişmelere bakılınca Kıbrıs Türkü’nün güvenliğinin ancak Türkiye’nin varlığıyla sağlanacağının daha iyi anlaşıldığını aktaran Tatar, jeopolitik ve jeo-stratejik gelişmelere bakıldığından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öneminin arttığını vurguladı.

TMT üyelerine seslenen Tatar, “Tecrübelerinizi ve geçmişte yapılanları anlatmanız önemlidir. Zor günleri yaşayanlar bilir. Sizlere yaptıklarınızdan dolayı minnettarım. Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Derviş Eroğlu milli siyaseti yürüttü. Vasiyeti devam ettireceğiz.” dedi

Gönyeli Salı Pazarı’nı ziyaret etti

Bu arada Tatar, Gönyeli Salı Pazarı’nı ziyaret etti.

Tatar, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Ersin Tatar’a ziyaretinde Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

New York’a gidecek

Öte yandan Tatar, yarın Birleşmiş Milletlerin (BM) 80'inci Genel Kurul toplantılarının düzenlendiği New York’ta olacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, aynı gün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, 27 Eylül Cumartesi ise, Guterres’in ev sahipliğinde Rum lider Nikos Hristodulidis ile üçlü görüşmeye katılacak.

Çeşitli basın-yayın kuruluşlarına röportajlar verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın aynı gece New York’tan ayrılması ve 28 Eylül Pazar günü ülkeye dönmesi bekleniyor.