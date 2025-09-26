Dünya bu zirveyi izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, 6 yıl aradan sonra Beyaz Saray’da tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler görüşmede F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması, Halkbank Davası ve bölgesel enerji politikaları başta olmak üzere birçok kritik gündem maddesini masaya yatırdı.

Görüşme sırasında Türkiye ve ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Görüşmede yer alan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, "Görüşme tek kelimeyle destansıydı. F-35’ler yıl sonuna kadar çözülecek demiştim. Yanılmayacağım" dedi. Barrack, Suriye'deki SDG krizinin de çözümü için hareketlenme olacağını belirtti.

Kapıda karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, 6 yıl aradan sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Saat 18.31'de Trump'ın kapıya çıktığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklemeye başladığı görüldü. Birkaç dakika sonra Erdoğan'ın aracı da Beyaz Saray kompleksinin içine girdi.

Erdoğan'ı Trump kapıda karşıladı. İki lider tokalaşarak gazetecilere poz verdi, ardından içeriye girdiler.

İki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre görüşmede, F-16 ve

F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı gibi konular ele alındı.

Görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. Erdoğan, saat 20.50'de Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, Erdoğan'ı ayrılırken uğurladı.

Kapıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'a el salladı. Trump ayrıca, Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaşarak kendilerini yolcu etti. Trump, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, "Harika bir görüşmeydi." dedi.

Kendisine büyük saygım var

İki lider görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinde ve dünyada saygı duyulan insan olduğunu söyleyen Trump, "Kendisine büyük saygım var. Çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye ile ticareti artıracağız. Görüşmede F-16 ve F-35 konularını konuşacağız. Kendisini burada konuk etmek büyük bir şeref. Net fikirleri olan bir insan ve harika işler yapıyor" dedi.

Erdoğan ise "Sayın Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım" dedi.

Gazze konusunda bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz

Trump, BM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." dedi.

Gazze konusunda Trump, "Çözebileceğini düşünüyorum ama rehineleri istiyoruz. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. Gazze için adım atılabilir" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı

Bir gazeteci "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Zelenski'yi bir araya getirme çabalarını nasıl görüyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

Erdoğan'a Putin'in ve Zelenski'nin çok saygı duyduğunu söyleyen Trump, "Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle. Ciddi bir etki yaratabilir. Şu an nötr olması çok iyi. Gerçekten en iyi yapabileceği şey; Rusya'dan petrol almamak. Putin'e söyledim '7 savaşı durdurdum, bitirdim' dedim. Bu da tamamlanması gereken savaşlardan birisi. Çok sert savaş oluyor, milyonlarca asker hayatını kaybetti. O kadar ağır bombardıman var ki, neredeyse hiç toprak kazanamadılar. Kimseye böyle yaptıklarını yüzüne vurmak istemem ama Rusya milyonlarca dolar savaş mühimmatını harcadı, hayat harcadı. Bence artık durma zamanı, buna son verme zamanı" diye konuştu.

﻿ Suriye'de olan Erdoğan’ın başarısı

"Suriye'de olan Erdoğan'ın başarısı" diyen Trump, "Bu Türkiye için büyük bir zafer. Suriye'ye bir fırsat vermeliyiz. Yaptırımın kaldırılmasını Erdoğan benden istedi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir gazeteci, "Siz, Başkan Trump'ın barış için çabalar gösterdiğini daha önce de söylemiş bir Cumhurbaşkanısınız. Bölgede birçok lider ile de görüşmeler yapıyorsunuz. Gelecekte nasıl çalışabilirsiniz birlikte?" sorusunu sordu. Erdoğan ise, "Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte el ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımız inanıyorum." yanıtını verdi.

Enerji alanında anlaşma imzalandı

Erdoğan ile Trump arasında Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşme sırasında Türkiye ve ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık. Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum" dedi.

Barrack: Erdoğan-Trump görüşmesi destansıydı

Bu arada 2 saat 18 dakika süren görüşmede yer alan ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

"Görüşme tek kelimeyle destansıydı." ifadelerini kullanan Barrack, "F-35’ler yıl sonuna kadar çözülecek demiştim. Yanılmayacağım" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi de olan Barrack, ülkedeki SDG krizinin de çözümü için hareketlenme olacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025, 09:54