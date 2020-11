Siyasilere önemli mesaj verdiler

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37’nci kuruluş yıldönümünde Diyalog’a konuşan vatandaşlar, Türkiye’nin yardımları sayesinde bazı gelişmelerin yaşandığını söylemekle birlikte, önemli sorunların devam etmesinden yakınıyor.

Ekonominin iyi olmadığını, işsizliğin arttığını, hemen her alanda ciddi sıkıntıların yaşandığını belirten vatandaşlar, siyasetin çare üretemediğini belirtiyor.



Ne dediler?..

İbrahim Miharbi

“KKTC’nin kuruluşundan bu yana 37 yıl geride kaldı. Geçen bu süre zarfında KKTC’nin iyi gelişim yaşadığını bu gelişimi anavatan Türkiye sayesinde yaşadığını söylemek mümkün. KKTC gelişim yaşadı ancak daha iyi bir gelişim bekliyorduk. Devletimiz, vatanımız var diye çok mutluyuz ancak ekonomik sıkıntısı olmayan, KKTC’de yaşayanların devletten ilgi gördüğü bir KKTC bekliyorduk. Maalesef beklentimize hitap eden bir gelişim yaşanmadı. KKTC’nin şu an için en önemli sorunlarından biri ekonomik sıkıntılardır.”

İsmail Somer

“KKTC’nin kuruluşundan bu yana 37 yıl geride kaldı. Geçen bu sürede çok büyük farklılıklar vardır. Şu anki pandemi sürecini dışarıda bırakacak olursak o zamanki ekonomik şartlarla şimdiki ekonomik şartlar arasında farklar var. KKTC’de kurulduğu günden bu yana gelişim olmuştur ancak yeteri kadar gelişim olmamıştır. KKTC’nin şu anda en büyük sorunu ekonomik yöndedir. Ekonomik yönde sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle en önemlisi de pandemi sürecinde ekonominin daha fazla çökmesi ciddi sorunlar yaratıyor.”

Vahittin Celebci

“KKTC kurulduktan bu yana geçen sürede bir gelişme olmuştur. Yaşanan bu gelişme Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile yaşanmıştır. KKTC’nin kendi kaynakları ile gelişmesi mümkün değildi. Türkiye Cumhuriyeti katkıları ile güzel bir gelişme oldu ancak yeterli bir gelişme değildir. KKTC daha fazla gelişmesi gerekiyordu. Gelirlerini düzgün bir şekilde harcaması gerekiyordu. Fuzuli harcamalar yapıldığı için güzel bir gelişim yaşanamadı. KKTC’nin şu an için en büyük ve en önemli sorunu ekonomik yöndedir. Türkiye’nin buraya daha fazla yardımda bulunması ve gelen bu yardımların iyi bir şekilde harcanması gerekiyor.”

Mehmet Kadiri

“KKTC kurulalı 37 yıl geride kaldı ancak geçen bu sürede eskiye göre bazı şeyle değişse de yeteri kadar bir gelişme olmamıştır. Mutlaka ki 37 yılda gelişerek ileriye doğru gidilir ancak ben yeterli bir gelişim göremedim. Şu an için KKTC’nin en büyük ve en önemli sorunlarından biri işsizlik ve belirsizliktir. Bundan daha büyük bir sorun olamaz. Bir takım insanlar süper bir yaşantı sürerken bir kısım insan yiyecek ekmek bulamıyor. Adaletsiz bir dağılım ve sanal bir yaşantımız var. Hiçbir şey görüldüğü gibi değildir. Her geçen gün kötüye doğru bir gidişat vardır.”

Selçuk Ekendal

“Sistemsizliği sistem olarak edindik. Hiçbir işimizde hayır yoktur. Ne dairelerde doğru düzgün iş yapılıyor ne diğer işler doğru düzgün ilerliyor. Sistemsizliği sistem edindiğimiz için hiçbir gelişme yaşanmamıştır. Şu an için KKTC'nin en büyük ve en önemli sorunu işsizlik ve ekonomik sıkıntılardır. Gençlerimiz fırsat buldukça ülkeden göç ediyor. Bu memleketten kaçanlar bu memleketin evlatlarıdır ve evlatlarımıza hepimiz hasretiz.”

Necati Karavezirler

“KKTC kurulalı 37 yılı geride bıraktık ancak KKTC bu sürede gelişmek yerine geriye gitmiştir. Ülkenin başına seçtiklerimiz 60 yıllık emeklerimizi mahvettiler. Bu durumun yaşanmasını beklemiyorduk. Şu an için ülkenin en büyük ve en önemli sorunu siyasi yönde yaşanan sıkıntılardır. Siyasette yaşanan sıkıntılar nedeniyle ülke gelişemiyor. Üretene, çalışana veya iş yapmak isteyene hiçbir şekilde destek olunmuyor ve ülke her geçen gün geriye doğru gidiyor.”

Mustafa Kemal

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulalı 37 yıl geçse de ne yazık ki bir gelişim olmamıştır. KKTC kurulduktan günden bu yana tahribatlar, bozukluklar ve uyumsuzluklar başladı ve sistem ile düzeni bozdular. Memlekette bir süper emekliler kadrosu ve müşavirler kadrosu çıktı. Kurulduğu günden bu yana işe göre adam almak yerine adama göre iş verdiler. Geçen süre zarfında KKTC’de bir gelişme değil büyük bir yıkım gördük. Şu an için ülkenin en önemli ve en büyük sorunları ekonomi ve siyası sıkıntılardır. 50 milletvekili seçtik ancak memleket sorunlarına çözüm üretip öneri sunacak kimse yok. Herkes cebini doldurmaya çalışıyor. Bu ülke böyle yönetilmeye devam ederse daha da kötü günler bizi bekleyecektir.”

Olgun Güllü

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulalı 37 yılı geride bıraktı. Geçen bu süre zarfında ileri gitmek gelişmek yerine geri geri gittik. Ülkede sistem ve düzen yoktur bu nedenle de hep geriye gittik. Şu an için ülkenin en büyük ve en önemli sorunlarından biri işsizlik ve ekonomik sıkıntılardır. Ülke ekonomisini iyileştirmek için çalışma yapacak bir idareci ne yazık ki olmamıştır.”

Mustafa Şener

“KKTC’nin kuruluşundan bu yana 37 yıl geçti. Eskiye bakıldığında bugünkü halimiz çok iyi bir durumdadır ancak ülkenin yeteri kadar geliştiğini söylemek mümkün değildir. Ülkenin şu anda en büyük ve en önemli sorunları ekonomik ve işsizlik yönünde yaşanan sıkıntılardır. Yaşanan bu sıkıntıları çözmek için çalışma yapılırsa daha iyi bir ülke konumuna gelebiliriz.”

Öcal Musaoğluları

“37 yıl önce kurulan KKTC geçen bunca yıla rağmen yerinde sayıyor. Herhangi bir gelişme yaşanmadı. Şu an için KKTC’nin en büyük sorunu iş ve ekonomik sıkıntıların yanı sıra KKTC halkının kendi iradesini kullanamamasıdır. Halk olarak başkasının idaresinde olması nedeniyle ülke bir gelişim gösteremiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor ancak hiç kimse bir çözüm üretmek için çalışmıyor.”

Nazife Paşa

“KKTC kurulalı 37 yıl geçti. Geçen bu süre zarfında ülke gelişmiş olarak görülse de ekonomik yönde sıkıntılar yaşanıyor. Ülkenin şu anda en büyük ve en önemli sorunu yetersiz sağlıktır. Sağlık sonrasında ise ekonomi ve iş sıkıntıları geliyor. Ülkenin ileriye gitmesi için yaşanan sıkıntılara çözümler üretilmelidir.”

Çetin Sadeli

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulalı 37 yılı geride bıraktı ancak geçen süre zarfında bir dirhem bile ileri gidemedik. Ülke içinde yaşanan sıkıntıların hiçbirini çözmek için bir çalışma yapılmadı. Bu nedenle de ülkedeki sorunlar artarak devam ediyor. Şu anda KKTC’nin en büyük sorunu ekonomik sıkıntılardır. Ülke insanı yaşanan sıkıntılara rağmen sesini çıkarmıyor oluşu da sorunların artmasına neden oluyor. Umarım sıkıntılar kısa sürede çözülür ve ülke artık ileriye doğru bir gelişim gösterir.”

Nazım Kızılbora

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana 37 yıl geçti ancak geçen bu sürede hiçbir gelişme olmamıştır. Ülkenin şu anda en büyük ve en önemli sorunlarından biri ekonomidir. Ekonomik yönden bir gelişim sağlanamadığı için de 37 yıl boyunca var olan KKTC’de herhangi bir gelişim yaşanmamıştır.”

Kamil Birkaya

“KKTC’nin kuruluşundan bu yana 37 yıl geçti ve bence yanlış idare nedeniyle ülke hiçbir adım ileriye gitmedi. Ülkede eşe dosta akrabaya hizmet sistemi var olduğu sürece de hiç ileriye gidemeyeceğiz. Ülkenin en büyük ve en önemli sorunlarından biri siyasi yanlışlıklardır. Vatandaş için hiçbir çalışma yapılmadı. İş ve ekonomik yönden de büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ülkede ekonomiye katkı sağlayan tek yer turistik tesisler ve üniversitelerdir. Bunlar dışında ekonomiyi kalkındıracak hiçbir icraatımız yoktur.”

Ali Haydar Aşan

“KKTC kurulalı 37 yılı geride bıraktı. Geçen sürede ülke gelişme gösterdi ancak yeteri kadar gelişme olmamıştır. Ülkede bir anlaşma olmadığı sürece de bir gelişme olmayacaktır. Kendi ayakları üzerinde duramayan ve Türkiye’ye bağımlı yaşayan bir ülkeyiz. Ülke içi siyaset bile kendi irademizle yönetilemiyor. Dışa bağlı yaşıyoruz. Şu an için KKTC’nin en önemli ve en büyük sorunlarından biri işsizlik ve ekonomik zayıflıktır. Ülkede yaşanan bu sıkıntılara bir çözüm üretilirse ancak o zaman bir gelişme gösterebiliriz.”

Osman Küsbeci

“KKTC kurulalı 37 yıl geçti ancak geçen sürede yanlış yönetim ve yanlış idareciler nedeniyle ülke hiçbir gelişim göstermedi. Şu an için KKTC’nin en büyük ve en önemli sorunları işsizlik ve ekonomik sıkıntılardır. Yaşanan sıkıntılara kimse çözüm üretmiyor. Bu nedenle de ilerleyemiyoruz. Bu sorunlara çözüm üretilirse ülke daha iyi günlere doğru gelişmeye başlayacaktır.”

Abdur Özlatıf

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra 37 yılı geride bıraktı. Geçen bu 37 yıllık sürede ülke yeteri kadar bir gelişim göstermemiştir. İş gücü anlamında geri kalmış bir ülkeyiz. Turizm, sanayi gibi alanların çok daha fazla gelişmesi gerekiyor. KKTC’nin şu anda en büyük ve en önemli sorunları çözümün olmaması ve ekonomik sıkıntılardır. Ülke içinde yaşanan sıkıntılara çözüm üretilmesi ve ülkeyi geliştirmek için çalışmalar yapılmalıdır.”

Bilal Karakeçi

“KKTC kurulalı 37 yıl geçmesine rağmen kesinlikle bir gelişme göstermedi. Kıbrıs şu anda Türkiye’nin 80’li yılları gibidir. Şu an için Kıbrıs’ın en büyük sorunu sağlık ve ekonomik alanda yaşanan sıkıntılardır. Ülke içerisindeki sorunlara çözüm üretilmediği sürece ilerleme yaşanmayacaktır. Ülkede yaşanan sorunların çözümü için çalışmalar yapılmalıdır.”

Sinan Dağlı

“KKTC kuruldu kurulalı tam bir gelişim gösteremedi. Altyapılar, yollar, sağlık, eğitim gibi alanlarda birçok sorun yaşanıyor. Şu an için en önemli ve en büyük sorun ülkede bir hükümetin olmaması, ülke içi sorunlara çözüm üretilmemesi ve ekonomik zayıflık nedeniyle yaşanan aksaklıklardır. Tüm bunlar aşılırsa ülke olarak daha iyi bir noktaya gelinebilir.”

Fesih Kalkan

“KKTC kurulalı 37 yıl geride kaldı. Geçen bu süre zarfında ambargolar ve izolasyonlar nedeniyle yeteri kadar gelişemedi. Dünya ile izole olan ve tanınmayan bir ülke nasıl gelişebilir ki? Ülke içerisindeki yöneticiler elinden geleni yapsa da bu iş ve ekonomik alanlarda sıkıntılar yaşanıyor. Ülke içindeki sorunların çözümü ve ekonomik alanda çalışmalar yapılması halinde ülke gelişecektir.”