Acil koduyla çağrılan bir 'balarısı haritası'

Son 72 saatte Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden gelen mesajları alt alta yazıyorum.

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:

“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”

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Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.

Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.

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“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”

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“Yargı, ele geçirilecek bir mevzi değil, her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutulması ve korunması gereken, toplumun ortak bir değeridir. Yargının kurumsal varlığı hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin, korumanın da güvencesidir.”

“Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür.”

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“Demokrasimizin güç kazanması, hak ve özgürlüklerin etkin biçimde korunup geliştirilmesi, yargı süreçlerinin adil, etkin ve hızlı sonuçlandırılması hepimizin ortak temennisi, ortak amacıdır.”

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“Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi kapsamında Yargı Reformu Stratejisi’nde birçok faaliyet öngörülmüştür. Bu kapsamda yapacağımız düzenlemeler demokrasimizin daha da güçlendirilmesine hizmet edecektir.”

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Bu ülkede yaşayıp da mutluluk, refah, huzur isteyen hangi makul vatandaş bakanın bu sözlerinin altına gönülden imza atmaz...

Ben de atıyorum...

Devletin en üst düzeyinden verilen bu sözlere güvenerek diyorum ki:

Bakanın söylediği ve buraya yazmadığı iki madde daha var.

Hadi öyleyse o iki maddeyi de yazalım ve şu balarısı haritasına da bir el atalım...

Acil Kodlu Çağrıyı Getiren İki Küçücük Önemli Cümle

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 11 Kasım günü yaptığı konuşmada bir de şunu söyledi:

“Anayasa herkes için bağlayıcıdır, tüm kişileri, kurumları bağlar ve kararlarının gereği yapılır.”

“Tutuklama bir istisnadır, asıl değildir; asıl olan, tutuksuz yargılamadır.”

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Bu sözler tabii ki hâlâ içeride bulunan ve haklarındaki Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen içeride tutulan kişileri aklıma getirdi.

Başta da Osman Kavala’yı...

Dün öğreniyorum ki Hâkim ve Savcılar Kurulu, “acil” koduyla Osman Kavala’nın dosyalarını istemiş.

Cumhurbaşkanı’nın sözünü ettiği yeni döneme uygun bir karar...

Umarım HSK, mahkemenin hâlâ o dosyada tuttuğu adalet ve yargı adına hiç de iyi bir görüntü vermeyen güya delilleri de “acil” koduyla inceler.

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Mesela dünyanın her yerinde bu arada Türkiye’de de serbestçe satılan “Barışçı yollardan direnme” kitabı...

Mesela, cep telefonundan çıktığı söylenen “Türkiye’yi bölme haritası”...

Dikkatle baktıklarında görecekleri şey, dünyanın en ünlü Alman arı uzmanı profesör tarafından yapılmış bir “Anadolu balarası kolonileri haritası” olduğunu göreceklerdir.

Yani Türkiye’yi bölen değil, canlı bir tabiat zenginliği ile birleştiren harika bir harita olduğunu...

(Hürriyet)