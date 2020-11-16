Borsa kazandırdı

Geride bırakılan haftada yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,33 kazançla 1.291,29 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.211,16 puanı, en yüksek 1.303,81 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 13,79 artışla 1.404,89 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,59 kazançla 1.925,91 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,09 primle 1.103,04 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,70 değerle 1.829,27 puana yükseldi.

Doğuş Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 40,46 ile Doğuş Otomotiv oldu. Onu yüzde 27,39 ile İş Bankası (C), yüzde 26,93 ile Garanti Bankası izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,14 ile Alcatel Lucent Teletaş, yüzde 9,35 ile İndeks Bilgisayar, yüzde 7,12 ile Netaş Telekomünikasyon şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 34 milyar 980 milyon lirayla Garanti BBVA, 15 milyar 958 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 11 milyar 642 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 47 milyar 979 milyon lirayla Koç Holding, 41 milyar 838 milyon lirayla ASELSAN ve 41 milyar 836 milyon lirayla BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 13,09 kayıpla 468,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 13 azalışla 3 bin 106 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 10,20 değer kaybederek 7,6920 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 10,67 azalışla 9,0890 lira oldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 1,17, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.

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Hisse senetlerinde son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında iki hafta önce "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Doğuş Otomotiv 29,02 20,66 40,46

İş Bankası (C) 6,93 5,44 27,39

Garanti Bankası 8,86 6,98 26,93

Kardemir (D) 4,36 3,45 26,38

Akbank 6,31 5,02 25,70

Yapı ve Kredi Bank. 2,90 2,33 24,46

Pegasus 54,85 44,18 24,15

Mavi Giyim 47,50 38,76 22,55

Koç Holding 18,92 15,52 21,91

Sabancı Holding 10,70 8,93 19,82

(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Alcatel Lucent Teletaş 29,66 33,38 -11,14

İndeks Bilgisayar 16,58 18,29 -9,35

Netaş Telekom. 20,08 21,62 -7,12

Koza Altın 75,60 81,20 -6,90

Gözde Girişim 6,51 6,96 -6,47

Selçuk Ecza Deposu 9,30 9,79 -5,01

Tofaş Oto. Fab. 26,80 28,20 -4,96

Akiş GMYO 3,80 3,99 -4,76

Koza Madencilik 12,49 13,10 -4,66

Enka İnşaat 7,28 7,60 -4,21

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası 34.980.096.491

Türk Hava Yolları 15.958.793.292

Kardemir (D) 11.642.004.899

Yapı ve Kredi Bank. 9.740.354.662

Akbank 8.728.276.597

Petkim 7.426.572.744

Vakıflar Bankası 6.881.683.484

T. Halk Bankası 6.688.591.132

Tüpraş 6.615.985.056

Şişe Cam 6.367.825.621