Anlamlı etkinlikler düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, “diyabetin önemini vurgulamak, daha sağlıklı nesillere sahip olmak için” farkındalık yürüyüşü düzenlerken, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Atatürk haftası dolayısıyla, Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nda ise ‘Atatürk’e Mektup’ temalı bir kompozisyon yarışması düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’nun, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde düzenlediği yürüyüş, önceki gün Girne’de yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Tüm dünyada biz Lionlar ve Leolar, her sene 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle diyabet konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar yapmaktayız. Bugün de burada halkımız arasında diyabetin önemini vurgulamak, daha sağlıklı nesillere sahip olmak için farkındalık yürüyüşümüzü gerçekleştirdik.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu olarak diyabet, açlık, çocuk kanseri, görme ve çevre bizim ana küresel hizmet hedeflerimiz arasındadır. Şu an Federasyonumuz çatısı altında bulunan 12 Lions ve 3 Leo Kulübümüzle nerede ihtiyaç varsa orada bulunmak için sürekli faaliyette bulunmaktayız.”

‘Atatürk’e Mektup’

Öte yandan Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Atatürk haftası dolayısıyla, Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nda ‘Atatürk’e Mektup’ temalı bir kompozisyon yarışması düzenledi.

5. Sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada 120 öğrenci, Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini bir mektup şeklinde paylaştı.

11 öğrencinin başarılı bulunduğu yarışmada okul yönetimine, sınıf öğretmenlerine ve katılan tüm öğrencilere ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür eden Lefkoşa Başkent Lions Kulüp Başkanı Rezan Şekerzade, ‘Ödüller motivasyonu artırır, belleklerde unutulmaz anılar olarak yer alır’ diyerek, Birinciye Nutuk, diğerlerine de Kıbrıs Haritası yapboz, Atatürk baskılı kupa ve Teşekkür Belgeleri dağıttı.

Okuma- yazma kursu başlatıldı

Ayrıca Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Atatürk İlkokulu’nda; Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk İlkokulu’nun onay ve katkıları ile İlkokula devam eden öğrenci velilerine “okuma- yazma“ kursu başlattı.

Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Nahide Taçoy ve Radiye Erk tarafından verilen okuma yazma derslerinin yanı sıra, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün organize edip programladığı; genel sağlık, kadın sağlığı, çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi, diş sağlığı ve vatandaşlık hakları gibi daha birçok konuda, kursiyerler, uzman kişiler tarafından eğitilip, farkındalıklarının artmasını sağlayacaklar.

Kursun açılışında söz alan Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade, okuma yazmanın önemini, kurs boyunca kursiyerlerin çeşitli konularda bilgilerinin artacağını ve başarılı olabilmek için derslere devamın çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü üyeleri, kursiyerlerin bireysel ihtiyaçlarını ve aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyenlerin becerilerini belirlemek için bir anket yaptı. Rezan Şekerzade, yapılan el işlerine, yemeklere ve tatlılara Pazar bulacaklarına söz verdi.