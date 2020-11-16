15 Kasım utanç günüymüş!

İngiltere’deki Kıbrıslı Rumlar Ulusal Federasyonu Başkanı Christos Karaolis, sözde 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yasa dışı tek taraflı bağımsızlık ilanının 37. yıldönümü münasebetiyle Başbakan Boris Johnson'a yazdığı mektupta 15 Kasım'ı "utanç günü" olarak nitelendirdi.

Mektubunda, yasa dışı tek taraflı bağımsızlık ilanını kınayan BM Güvenlik Konseyi kararlarını özetleyen Christos Karaolis, dönemin Britanya Başbakanı Margaret Thatcher tarafından reddedildiğinin de altını çizdi.

Mektubunda, “Tek taraflı bağımsızlık ilanı, Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'ı yasa dışı istila ve işgalinin, adayı kalıcı olarak bölme gerçek ihtirasını teyit ediyor” diyen Christos Karaolis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Kıbrıs Türk Toplumu lideri Ersin Tatar'ın son zamanlarda "iki devletli çözüme" atıfta bulunduklarına işaret ederek, bunun “Britanya’nın, imzalayan taraflardan biri olarak, Garantör ülke ve 1960 Kuruluş ve Garanti Anlaşmalarını ihlal etmekle kalmayıp müzakereler için üzerinde anlaşılan temeli; yani iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonu ve bugüne kadar ulaşılan önemli yakınlaşmaları da göz ardı ediyor " dedi.

Federasyonun Başbakan, Başbakan Johnson'a yazdığı mektupta Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi ve Varoşa’daki son provokasyonlarına da atıfta bulundu.

Mektubunda, yasa dışı tek taraflı bağımsızlık ilanının trajik yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Varoşa’yı ziyaret etme ve sahilde piknik yapma niyetiyle ilgili açıklamasına da değinen Christos Karaolis, “ (Erdoğan’ın) hem uluslararası toplumu hem uluslararası hukuku hem BM Güvenlik Konsey kararlarını tamamen hiçe saydığına hem de Kıbrıs’la ilgili niyetine işaret ediyor.” dedi.

Christos Karaolis, bunun, Cumhurbaşkanı Anastasiades’in Crans Montana’da bıraktıkları yerden müzakere masasına dönme ve müzakereleri başlatma konusundaki ilkeli tutumu ve istekliliği ile de çeliştiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri'nin, müdahale haklarına sahip mevcut Garanti sisteminin sürdürülebilir olmadığına dair açık tutumuna dikkat çeken Karaolis, Birleşik Krallık Hükümeti’nden, anakronik olarak nitelediği güvenlik ve garantiler sisteminin kaldırılmasını çözüm için tek çerçeve olarak iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona olan bağlılığını kesin olarak teyit etmesini istedi.