Sağlık örgütleri yetkililere çağrı yaptı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Sağlık Bakanlığı’nı, “Pandemi mücadelesinde eli güçlendirecek Acil Durum Hastanesi’nin hastalara hizmet verebilmesi için gerekli organizasyonunun yapılması konusunda adım atmaya, sağlık çalışanları ve örgütleri ile işbirliği içinde gerekli hazırlığı ivedilikle tamamlamaya” çağırdı.

Sağlık örgütleri ortak açıklamada, ülkenin 8 aydan uzun bir süredir Covid-19 pandemisinin etkisi altında olduğunu ve bunun hayatın tüm alanlarını olumsuz olarak etkilediğini ifade ederek, pandemiyle mücadelenin çok boyutlu ve titiz bir koordinasyon içinde yürütülmek zorunda olduğuna, ancak esasen sağlık alanındaki çabaların işin bel kemiğini oluşturduğuna işaret etti.

Açıklamada, uzun zamandan beridir artan talebe cevap veremez durumda olan kamu sağlık servislerinin, pandemiye aniden oluşan veya önlem alınmaması durumunda oluşacak yük karşısında tamamen iflas etme riski altında yakalandığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve tüm sağlık örgütleri, aylardan beridir, hastaların tedavi olabilmek için tek başına hastane yataklarına, cihazlara değil ayni zamanda bu cihazları kullanacak ve onlara tedavi hizmeti verecek eğitilmiş ve organize edilmiş sağlık çalışanlarına da ihtiyacı olduğunu söylemektedir. Buna rağmen bugüne kadar Sağlık Bakanlığı veya başka bir yetkili tarafından yapımı devam etmekte olan acil durum hastanesinde hangi sağlık personelinin görev yapacağına dair bir hazırlık veya organizasyon yapılmamıştır. Bugün bile, değil sadece biz, mevcut pandemi merkezinde görev yapmakta olan sağlık çalışanları dâhil kimse açılacak olan hastanede kimlerin görev yapacağı konusunda bilgilendirilmemiştir. Konuyla ilgili ısrarlı uyarılarımız sürekli olarak duymazlıktan gelinmiştir. Bugün hala muallak laflarla ‘gerekirse Türkiye personel yardımında da bulunacak’ denilmektedir.”

Hekimler göreve hazırdır

Açıklamada, bu ülkenin kendi hekimleri, hemşireleri, teknikerleri yani bu ülkenin sağlık uzmanlarının kendi hastalarına hizmete hazır olduğuna, ancak bunun için Sağlık Bakanlığı’nın gerekli organizasyonu yapması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ayrıca özelde meslek icra eden hekimlerin ihtiyaç alanlarına yönelik kamuda görevlendirilebilmeleri için gerekli yasal çalışmanın da tamamlanması gerekmektedir.

Pandemi mücadelemizde elimizi güçlendirecek Acil Durum Hastanesi’nin hastalarımıza hizmet verebilmesi için gerekli organizasyonunun yapılması konusunda Sağlık Bakanlığı’nı adım atmaya, sağlık çalışanları ve örgütleri ile işbirliği içinde gerekli hazırlığı ivedilikle tamamlamaya çağırıyoruz. Ülkemizin hekimleri olarak, hastalarımızın tedavisi için hizmete hazır olduğumuzu, toplumumuzun sağlığının korunması için de üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız.”

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 11:18