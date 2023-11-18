Şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da “Gökkuşağı” adı verilen bir operasyon sonucu 420 gram uyuşturucu madde ele geçiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Nijerya uyruklu Opribo Michael Davis ile Pakistan uyruklu Sheza Hafız isimli iki kişiyi tutukladı. Polis, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 9 bin 805 TL ile 10 Euro paraya da el koydu.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 16 Kasım’da zanlı 1 Opribe Michael Davis’in ikametgahıda uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı bilgisini aldıklarını ve zanlının evine gidildiğini söyledi. Zanlının, saat 20.00 sıralarında evin önünde tespit edildiğini ve eve girildiği sırada sevgilisi olan zanlı 2 Sheza Hafız’ın da ikametgah içerisinde tespit edildiğini aktaran polis, evde yapılan arama sonucu, mutfak kısmında 5 gram, yatak odasında, sırt çantası içerisinde ise 15 ayrı poşette, paketlenmi halde 415 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 9 bin 805 TL ile 10 Euro paraya da el konduğunu bildirdi. Polis, zanlının, uyuşturucu maddeleri 2 bin 400 Euro karşılığı aldığını ve 78 gramını başka bir şahsa verdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.