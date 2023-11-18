AĞIR SİLAH ATIŞ ALANINDA ATIŞ YAPILACAK!

Güzelyurt Kaymakamlığı, 20 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Mevlevi bölgesi ağır silah atış alanında TAS ve hava atışlarının yapılacağını duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, atış yapılacak tarihlerde, 07.00 ile 21.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Atışlara müteakip bölgede kör giden mermilerin arama ve imha işlemi devam edeceğinden komutanlıkça serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi gerektiği kaydedildi.