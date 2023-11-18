GKRY Savunma Bütçesini arttırıyor!

Rum Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçesi için 553 milyon Euro önerildi

Politis ve diğer gazeteler, 2023 bütçesinin Rum meclisinin ilgili komitesinde görüşülmeye başlandığımı yazdı.

Habere göre. komite toplantısında konuşan Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Güney Kıbrıs’ın askeri yetilerinin korunması ve yükseltilmesinin önemine dikkat çekerek, beş yıllık süre içerisinde bakanlığının bütçesini, GSMH’nın yüzde 2’sine çıkarmayı hedeflediğini ifade etti.

Gazete, 2024 yılında silahlanma programı ve mevcut olanların bakımı için ayrılan bütçenin 162 milyon Euro olduğunu, 2023 bütçesinde ise bu rakamın 172 milyon Euro olduğunu da aktardı.