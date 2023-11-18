Andrea’dan almış!

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kumyalı köyünde faaliyet gösteren bir marketten 7 karton sigarayı gömleğinin içerisine saklayarak, çalan Hüseyin Özvurulmuş’un aracında konserveden bitki çayına, şampuandan el çantasına, şemsiyeden konserve balığa toplam 153 parça ürün ele geçirildi. Polisin ürünlerle ilgili açıklama istemesi üzerine zanlı, “Andrea isimli bir Rum’dan aldım, 18 Kasım’da başka bir Rum’a teslim edecektim” yanıtını verdi. Zanlı dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ahmet Köse, zanlının 16 Kasım 2023 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Kumyalı’da faaliyet gösteren bir market içerisinden, muhtelif markalarda toplam 70 paket sigarayı alıp ödeme yapmadan, gömleğinin içerisine saklayarak, market dışına çıkarmak suretiyle çaldığını söyledi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının 16 Kasım’da tutuklandığını kaydeden Köse, kullanımındaki araçta arama yapıldığını belirtti. Polis memuru, zanlının aracında yapılan aramada; önceden çalınmış olduklarından şüphe edilen, 51 şişe alkollü içki, 16 paket ton balığı, 12 paket çamaşır tozu, 10 paket sigara, 5 paket pil, 3 kutu bitki çayı, 2 adet şampuan, 6 adet el çantası, bir adet okul çantası ve bir adet şemsiye bulduklarını söyledi.

Polis, zanlının aracında bulunan 153 parça ürünle ilgili “ Andrea isimli Rum birinden aldım, 18 Kasım’da başka bir Rum şahsa teslim edecektim” izahatında bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.