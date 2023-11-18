Yaya'ya araç çarptı burnu kırıldı Yüzü ciddi şekilde yaralandı

8 Kasım 2023 tarihinde saat 07.45'te, Gazimağusa'da meydana gelen bir trafik kazasında, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyreden Ayhan TANBUROĞLU (E-56), yönetimindeki HD 054 plakalı salon aracıyla olaya karıştı. Araç, Fevzi Çakmak Bulvarı girişinde, sürücü Ayhan TANBUROĞLU'nun dikkatsizliği sonucu, gidiş istikametine göre yolun sağından sola doğru karşıdan karşıya geçmekte olan Dilfuzakhon SATTAROVA (K-45)'ya çarptı.

Kazada yaralanan Dilfuzakhon SATTAROVA, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan muayene sonucunda SATTAROVA'nın burun kırığı ve yüzünde muhtelif yaralanmalar tespit edilerek hastanede müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Ayhan TANBUROĞLU ise kazanın ardından tutuklandı. Gazimağusa Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın detayları üzerindeki çalışmalar sürüyor.