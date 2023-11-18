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Lapta'da Evde yapılan aramada Havalı tabanca ve mermiler bulundu

Lapta’da evinde yapılan arama sırasında hava tabancası, üzerine gaz tüpü takılı bir adet hava tabancası şarjörü, iki adet hava tüfeği dürbünü, 5 adet hava tabancası tüpü, 750 adet hava tabancası mermisi ve 53 adet sivri uçlu hava tüfeği saçması bulunan 42 yaşındaki kişi tutuklandı.

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Lapta'da Evde yapılan aramada Havalı tabanca ve mermiler bulundu
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lapta’da, 42 yaşındaki E.A.’nın kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından dün yapılan aramada; bir adet hava tabancası, üzerine gaz tüpü takılı bir adet hava tabancası şarjörü, iki adet hava tüfeği dürbünü, 5 adet hava tabancası tüpü, 750 adet hava tabancası mermisi ve 53 adet sivri uçlu hava tüfeği saçması bulunarak emare olarak alındı. 

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 12:32
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Niyazi Hasan AUSTRALIA
Niyazi Hasan AUSTRALIA - 1 saniye Önce

POLICE ARE DUMB THE COUNTRY IS STUFFED

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