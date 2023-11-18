Lapta'da Evde yapılan aramada Havalı tabanca ve mermiler bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lapta’da, 42 yaşındaki E.A.’nın kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından dün yapılan aramada; bir adet hava tabancası, üzerine gaz tüpü takılı bir adet hava tabancası şarjörü, iki adet hava tüfeği dürbünü, 5 adet hava tabancası tüpü, 750 adet hava tabancası mermisi ve 53 adet sivri uçlu hava tüfeği saçması bulunarak emare olarak alındı.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 12:32