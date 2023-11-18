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Otobüs şöförü küçük çocuğa cinsel saldırıda bulundu

Lefkoşa’da minibüs şoförlüğü yapan zanlı Ş.A., 18 yaşındaki çocuğu cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.

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Otobüs şöförü küçük çocuğa cinsel saldırıda bulundu
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Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel saldırı” ve “Cinsel taciz” suçlarından tutuklanan Ş.A. mahkemeye çıkarıldı. 

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 17 Kasım 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında şoförlüğünü yaptığı öğrenci servisine binen 18 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. 

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.  

ZANLI SUÇUNU KABUL ETTİ 

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, otobüste kamera olup olmadığının araştırılacağını, ayrıca görgü tanıklarının tespiti için çalışacaklarını ifade etti.  

Polis, soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. 

Polisin ardından söz alan zanlı ise pişman olduğunu, yaşanan olaydan dolayı eşinin çok üzüldüğünü ve olayın istemsizce bir anda olduğunu söyledi. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Haza Aksun, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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YORUMLAR
Nezahat yilmaz
Nezahat yilmaz - 59 saniye Önce

Bu çocuğun psikolojisini düşünün.Boyle sapiklarin cezası müebbet olmaliki caydırıcı olsun

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