Son bir hafta 

Ömer KADİROĞLU

Siyasi partilerden CTP ile HP, 23 Ocak’ta gerçekleşecek olan erken genel seçimler için adaylık

Başvurularını bugün başlatıyor. Her 2 partinin de 4 Aralık tarihine kadar başvuru kabul edeceği bildirildi. UBP’de ise adaylık başvurusu geçtiğimiz hafta içinde başlatılmasına karşın düne kadar sadece 6 kişinin resmi başvuru yaptığı öğrenildi.

Diyalog’a konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu “bizim arkadaşlar genellikle son 3 gün içinde başvuru yapıyor” derken, YDP Genel Başkanı Enver Öztürk düne kadar 80 kişinin genel merkeze başvuru yaptığını ve bugün bu sürecin sona ereceğini söyledi. DP ve TDP’de adaylık başvuruları önümüzdeki hafta devam edecek.

UBP’de 6 başvuru

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu Diyalog’a yaptığı açıklamada UBP’de şu ana kadar milletvekilliği için başvuru yapan aday adayı sayısının 6 olduğunu söyledi. Başvuru kabulünün 3 Aralık mesai bitimine kadar kabul edileceğini ifade eden Hasipoğlu, 4 Aralık’ta aday adayları sıralamasının belirleneceğini ve 11 Aralık’ta Atatürk Spor Salonu’nda üyelerin oy vereceği aday belirleme seçiminin yapılacağını kaydetti. Hasipoğlu şu ana kadar Fikret Öğdü, Alişan Şan, Meryem Boyacı, Feyzi Hansel, İzlem Altuğra ve Sultan Varol’un başvuru yaptığını kaydetti.

Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre; Ziya Öztürkler, Münevver Çağın, Aydın Soyer, Hasan Küçük ve Nidayi Saliş de adaylık başvurusuna hazırlanıyor.

100’ü aşkın başvuru beklentisi var

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) de adaylık başvurularını ilk başlatan parti oldu. Diyalog’a konuşan YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, düne kadar 80 kişinin adaylık başvurusu yaptığını ve sürecin bu akşam tamamlanacağını söyledi. Öztürk, başvuru sayısının 100’ü aşabileceğini belirtti.

Öztürk, yapılan başvuruların Salı günü açıklanacağını, listede sürpriz isimlerin olduğunu ifade ederek, 12 Aralık tarihinde aday belirleme kurultaylarının gerçekleştirileceğini söyledi.



Elde edilen bilgiye göre; YDP’den Aykut Günel, Mehmet Ömer Faris, Turan Büyükyılmaz, Enver Öztürk, Ercan Turhan, Suphi Asiltürk, Ramazan Koral ve Güler Karamalli’nin milletvekilliği için başvuru yapanlar arasında bulunuyor.TDP’de başvurular devam ediyorToplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Diyalog’a yaptığı açıklamada adaylık başvurularının devam ettiğini, sürecin bu hafta sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.Elde edilen bilgilere göre; TDP’de Genel Başkan Cemal Özyiğit, milletvekilleri Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler’in yanı sıra Genel sekreter Dr. Halil Hızal adaylar arasında bulunuyor.DP’de son 3 günDemokrat Parti’de (DP) milletvekilliği aday adaylığı başvurularının 1 Aralık tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Alınan bilgiye göre; DP’den milletvekili adaylığı için başvuranlar arasında Mehmet Çıldır, Özlem Dinçoğlu ve Çetin Sadeli de bulunuyor.CTP ve HP başvuru kabulüne yarın başlayacakHalkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu adaylık başvurularının yarın resmen başlayacağını ve 4 Aralık tarihine kadar devam edeceğini söyledi. Manavoğlu “listemizde önemli isimler yer alacak” dedi.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da başvuruların 30 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında kabul edileceği bilgisini verdi. Diyalog’a konuşan Sorakın aday belirleme kurultayının 11 Aralık tarihinde yapılacağını kaydetti.