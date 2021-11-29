Ocak çıkışını sürdürdü 1-2

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Emre Çevikdal, Hüseyin Özaşık, Hakan Muhtaroğlu

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal, Billy Mehmet, Eyüp, Mejdi, Aksel, Yasin, Ömer, Vakkas, Gökhan, Memduh, Fidelis

Türk Ocağı Limasol: Hüseyin, İlker İnceler, Bilal, Yunus, Mehmet, İlker Tek, İbrahim, Doğukan, Candy, Ertaç, Remzi

Goller: 6’Yasin Doğan (MAY), 24’Ertaç Taşkıran, 72’Candy Augustine (TOL)

AKSA Süper Lig’de haftanın en önemli maçlarından bir tanesinde lider M. A. Yeşilova ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk Türk Ocağı 2-1 kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı.



Mücadeleye Merit Alsancak Yeşilova hızlı başlayarak 6. dakikada Yasin Doğan’ın golüyle1-0 öne geçti. Golden sonra Türk Ocağı eşitlik golünü bulmak için rakibinin üzerine gitti ve aradığı golü de 24. dakikada Ertaç Taşkıran’la bularak skoru eşitledi. İlk devre 1-1’lik eşitlikle sona erdi.İkinci devreye Türk Ocağı daha istekli başladı ve pozisyonlar buldu. 72. dakikada Ömer’in hatalı pasında topla buluşan Candy topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.2-1’den sonra hem M. A. Yeşilova hem de Türk Ocağı önemli pozisyonlar bulsa da mücadelede başka gol olmadı ve kazanan 2-1’lik skorla Girne temsilcisi TOL oldu.Bu sonuçla birlikte lider M. A. Yeşilova ligdeki ilk yenilgisini alırken, Türk Ocağı ise galibiyet serisini 4 maça çıkararak zirve tırmanışını sürdürdü.