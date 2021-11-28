Şu anda tehlike yok

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Kasım 2021 Cumartesi gününün Coronavirüsü (Coronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 192 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise önceki güne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 27 Kasım verilerine göre, 358 bin 274 test yapıldı.

Son 24 saatte, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 103 kişi de sağlığına kavuşurken Corona nedeniyle dün 192 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca’dan yeni varyant açıklaması



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır” dedi.Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.