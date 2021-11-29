Omicron varyantının semptomları açıklandı

Coronavirüsün Omicron varyantına ilişkin ilk kez uyan Güney Afrikalı doktor, tehlikeli varyantının semptomlarını açıkladı.

Dr. Angelique Coetzee, semptomlarının sağlıklı hastalarda "sıra dışı ama hafif" olduğunu söyledi. Ancak, B.1.1.529 olarak da bilinen varyantın yaşlılarda ve aşılanmamış kişilerde ciddi problemlere neden olabileceği konusunda uyardı.

Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Pretoria'daki özel muayenehanesindeki Covid-19 hastalarında garip semptomlar görülmesinden sonra yeni varyant hakkında tüm dünyayı uyardı.

Ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke Güney Afrika’ya seyahat yasağı getirirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron veya B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni varyantı endişe verici olarak tanımladı.



The Telegraph'a konuşan Coetzee, yeni varyantın belirtilerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Coetzee, "Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti" dedi.Şimdiye kadar, testi pozitif çıkan ve çoğunlukla genç erkekler olmak üzere yeni varyantın semptomlarını gösteren 20’yi aşkın hastası olduğunu belirten Coetzee, hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyledi.

Tat ve koku duyusu kaybı var mı?

Coetzee, enfekte olanlardan hiçbiri koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini aktardı. Coetzee, "Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Şimdiye kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor” diye konuştu.

Ancak Coetzee, diyabet veya kalp hastalığı gibi önceden sağlık problemleri olan yaşlı veya aşılanmamış hastaların Omicron tarafından çok daha fazla etkilenebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.