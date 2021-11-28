Ekip sahada

Suna ERDEN

Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden Gezici’nin, 23 Ocak seçimleriyle ilgili kapsamlı bir araştırma yapacağı öğrenildi.

İki gün önce adaya gelen şirket direktörü Murat Gezici’nin dün anket elemanlarıyla toplantı yaptığı ve onlara eğitim verdiği, bugün de sahaya inileceği belirtildi.



Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Gezici’nin araştırmasında vatandaşların parti tercihinin yanı sıra aday tercihleri de ortaya çıkacak. Vatandaşlara ayrıca ‘siyasette kimleri görmek istedikleri ve kimlere güvendikleri’ de sorulacak.Diyalog muhabirinin “araştırmayı kimin hesabına yapıyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Murat Gezici, “Bunu herhangi bir parti veya kurum adına değil, kendi şirketimiz adına yapıyorum” dedi. Gezici, KKTC seçimleri öncesinde yapılan araştırmalarda en doğru sonuçların alındığını kaydetti.