Ekip sahada

Suna ERDEN
Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden Gezici’nin, 23 Ocak seçimleriyle ilgili kapsamlı bir araştırma yapacağı öğrenildi.
İki gün önce adaya gelen şirket direktörü Murat Gezici’nin dün anket elemanlarıyla toplantı yaptığı ve onlara eğitim verdiği, bugün de sahaya inileceği belirtildi.
Diyalog muhabirinin “araştırmayı kimin hesabına yapıyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Murat Gezici, “Bunu herhangi bir parti veya kurum adına değil, kendi şirketimiz adına yapıyorum” dedi. Gezici, KKTC seçimleri öncesinde yapılan araştırmalarda en doğru sonuçların alındığını kaydetti.