Sonuç alınmalı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tüm kesimlerle kararlılıkla ve sonuç alıcı görüşmeler yapmaya hazır olduklarını belirterek, “Bizi çözüme ulaştıracak, başarılı sonuç alacak toplantı, 3+1 veya 5+1 istiyoruz, sırf toplantı olsun, fotoğraf verelim diye değil.” dedi. Erhürman, çözüm için her türlü çabayı iyi niyetle ortaya koymaya devam edeceklerini ifade ederek, New York’ta üçlü görüşmeyi reddetmediğini söyledi. “Derdim ilerleme kaydetmektir. Çözüm mü, müzakere mi istiyoruz. İlerleme için 7 madde varken 19 yeni madde getirmek, pişmiş aşa su katmak demektir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York temaslarını değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Erhürman, New York temasları ve görüşmeleri hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erhürman, Lefkoşa’da istenirse gece gündüz görüşebileceklerini ancak görüşmelerin verimli olması gerektiğini belirterek, sonuç almak için toplantı yapmak istediklerini söyledi.

“İş olsun diye, görüşme olsun diye, toplantı olsun diye müzakere yapmayacağını, çözüm istediğini ve sonuç alıcı 5+1 veya görüşme istediklerini” ifade eden Erhürman, “Lefkoşa’da maraton görüşmeleri yapalım, sonuç alalım. Biz kararlılıkla tüm taraflara her şeyi anlatarak, gündemde tutarak, bu çabaya devam edeceğiz.” dedi.

7 güven yaratıcı önlem

Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in temmuz ayı sonunda adaya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve öze ilişkin konularda anlamlı gelişme olması halinde 5+1 toplantı çağrısı yapacağını söylediğini anımsattı.

Guterres tarafından gündeme getirilen yedi güven yaratıcı önlemin; geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, afetlere karşı ortak müdahale mekanizması kurulması, düzensiz göçle mücadelede ortak mekanizma oluşturulması, sivil toplumla ilgili danışma biriminin kurulması ve karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı olduğunu belirten Erhürman, bu konuların görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, ilk görüşmelerinde bu yedi güven yaratıcı önlemi ele aldıklarını, ikinci görüşmede ise güven aşındırıcı önlemleri görüştüklerini ifade etti.

New York öncesindeki son görüşmede Rum lider Nikos Hristodulidis’in, Guterres tarafından gündeme getirilen yedi güven yaratıcı önlem hiç yokmuş gibi 19 yeni öneri sunduğunu belirten Erhürman, bunun “görüşme olsun diye görüşme olsun ama bizi hiçbir sonuca ulaştırmasın yaklaşımı” olduğunu söyledi.

“Başarılı bir toplantı için koşullar oluşmadı”

New York’ta üçlü veya 5+1 toplantı için başarılı sonuç alacak koşulların oluşmadığını belirten Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin de 16 Eylül’de yaptığı açıklamada bu yönde görüş ortaya koyduğunu hatırlattı.

Erhürman, 23 Eylül’de New York’a gittikleri gün New York’taki Kıbrıs Rum daimi temsilciliği tarafından Birleşmiş Milletler’e, Kıbrıslı Türk yetkililere randevu verilmemesinin talep edildiği bir yazı gönderildiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile 24 Eylül’de görüştüklerini belirten Erhürman, bu toplantıda üçlü görüşme ihtimalinin gündeme gelmediğini kaydetti.

Erhürman, aynı gün Holguin’den Mehmet Dânâ’ya Hristodulidis’in üçlü görüşme önerdiği yönünde mesaj geldiğini söyledi. Yedi güven yaratıcı önlemin birkaç tanesi üzerinde uzlaşma ihtimali varsa görüşmeye katılacağını bildirdiğini belirten Erhürman, ancak bu konuda kendisine geri dönüş yapılmadığını ifade etti.

“Fotoğraf vermek için toplantı yapmayalım”

Erhürman, New York’ta görüşmeler devam ederken Holguin’in kendilerini arayarak görüşmek istediğini, görüşmede dönüşümlü başkanlıkla ilgili bir uzlaşma ihtimali olması halinde üçlü görüşmeye katılıp katılmayacaklarının sorulduğunu aktardı.

Dönüşümlü başkanlığın kendisi açısından metodoloji kapsamında olduğunu belirten Erhürman, bunun güvenlik ve garantilerle eşleştirilerek görüşülmesinin anlamlı olmayacağını söyledi.

Erhürman, dönüşümlü başkanlığın güvenlik ve garantilerle eşleştirilmeden, ilkesel olarak kabulüne ilişkin görüşmeye katılabileceğini Holguin’e ilettiğini ancak bu konuda da yanıt alamadığını belirterek, “Fotoğraf verme amaçlı ya da toplantı olsun diye toplantı niteliğinde bir toplantıyı neden yapalım?” diye sordu.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026, 08:17