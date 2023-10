Sorunlar artıyor

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan’ı kabul etti.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde Cezaevi, İskele Tapu Dairesi ve Lefke Kaymakamlığındaki sorunlar Bakan Oğuz’a iletilerek, sıkıntıların giderilmesi talep edildi.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, İçişleri Bakanlığı’na bağlı dairelerde ve kurumlarda sıkıntılar olduğunu aktararak, sorunların ivedi şekilde giderilmesini talep etti.

Cezaevi'nde tutuklu sayısının 900’ü aştığına vurgu yapan Atan, cezaevindeki sıkıntıların sadece mahkûm fazlalığı olmadığını, sivil işlerde çalışan teknik personellerin kadroda yeri olmasına rağmen kadroya alınmadıklarını belirtti.

Tapu Dairesi’nde yaşanan istihdam sorununu da dile getiren Atan, öncelikli taleplerinin cezaevindeki sorunların aşılması olduğunu söyledi.

Cezaevi mülteci ve kaçak doldu

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da teknik ve altyapı yönünden çağdaş bir durumda inşa edilen yeni cezaevinde bu teknik altyapıyı kullanacak personelin istihdam edilmemesinden kaynaklı sıkıntıları aktardı.

Bengihan, 725 kişilik kapasiteyle planlanan yeni cezaevinde 100 mahkûmun açık cezaevi olarak planlanan yerde, diğer 625 mahkûmun ise kapalı alanda tutulmasının planlanmasına rağmen, şu an her iki cezaevi binasında bugün itibarı ile 957 mahkûm bulunduğunu söyledi.

Eski cezaevi binasında 170’e yakın mülteci ve sınır ihlali mahkûmunun bulunduğuna işaret eden Bengihan, eski ve yeni cezaevinde çalışan gardiyan sayısını bu rakamlara göre yetersiz bulduklarını aktardı.

Bengihan, 10 kişilik koğuşları 4 kişi artırarak 14’e ulaştırdıklarını ve böylece sayının 200 kişi arttığını belirtti.

Cezaevinde 350 çalışan olduğunu fakat vardiyalarla günlük çalışan sayısının 45-50 kişilerde olduğunu söyleyen Bengihan, gardiyan sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekti. Cezaevinde ciddi anlamda teknik personel sıkıntısı olduğunu belirten Bengihan, mevcut teknik eleman sayısı ile her iki cezaevine yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

Oğuz: Çalışma yapılacak

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, mevcut sorunların bilgisinde olduğunu, sorunların çözümü noktasında sendikalarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.