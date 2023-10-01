19 okulda grev yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 19 okulda grev kararı aldığını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada 19 okulda 2 Ekim Pazartesi günü grev yapılacağı duyuruldu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Okullarımızın yapısal sorunları ortada apaçık duruyor. Yaklaşık 5 bin saat öğretmensiz boş geçen dersler, 25 müdür muavini ve 3 okul müdürü eksikliği, orta eğitimde en az 5 bin öğrencinin aç kalacağı gibi gerçeklerle yüz yüzeyiz. Depreme dayanıksız olan okullarımızda tek bir çivi çakılmayıp konteynerlerin, prefabriklerin okullara doldurulması, 40’ın üstüne çıkan sınıf sayılarına çözüm üretilmemesi karşımızdaki yapının anlayışını göstermektedir.

Türkçe bilmeyen öğrencilere sadece bir okulumuzda çözüm üretirmiş gibi göstermek ve öğretmenleri alanları dışında iş yapmaya zorlamak gibi daha nice yığınla sorun var.

Bunları yok sayıp, hiçbir öneriyi dikkate almayıp “ben yaparım olur” dayatmasına, yasa, tüzük tanımazlığa, tehdit ve baskılara karşı hep birlikte gereken onurlu mücadeleyi vermeli, bizleri dize getirmeye çalışan anlayışa ve tüm yandaşlarına gereken cevabı birlikte vermeliyiz.

Öğretmeni, öğrenciyi, veliyi yok saymayan başka bir eğitimin mümkün olduğunu biliyoruz.

Bakanlığa ve hükümete aylardır yaptığımız uyarıyı bir kez daha ortaya koyuyor ve yaşanacak tüm kaosun sorumlusunun eğitim bakanı ve onu seyreden hükümet olduğunun altını çiziyoruz.

Bu kapsamda;

20 saatin üzerinde görev kabul etmiyoruz.

Eylemde olduğumuz gün öğleden sonra okulda olmuyoruz.

Öğle arası öğrencilerin sorumluluğunu almıyoruz.

Yasa dışı genelgelere uymuyoruz.

Yasal iletişim yolu haline getirilmeye çalışılan Whatsapp gruplarından çıkıyoruz.

Sendika yönetimi bilgisi dışında hiçbir yere imza atmıyoruz.”

Grev yapılacak okullar

Bayraktar Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Erenköy Lisesi, Esin Leman Lisesi, İrsen Küçük Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Polatpaşa Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu.

