Serdar ŞENGÜL
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda taze fasulye, barbunya ve bamya kilosu 100 liradan tezgahtaki yerini aldı. Domates 50, patlıcan ve kabak 40 liradan alıcı beklerken, narenciye ülkesi Kuzey Kıbrıs’ta limon 30 liradan satışa sunuldu. Alım gücü düşen vatandaşlar ürünlerin fiyatlarının yüksek oluşundan dert yanarken, pazar esnafı önümüzdeki haftalarda fiyatların yükseleceğine dair sinyal verdi.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Fiyatlar nasıldı?
Yeşil fasulye: 100 TL
Bamya: 100 TL
Barbunya: 100 TL
Domates: 50 TL
Patates: 30 TL
Patlıcan: 40 TL
Kabak: 40 TL
Kapya biber: 35
Limon: 30 TL
İncir 100 TL
Salatalık: 35 TL
Kilosu 100 TL
Taze fasulye, barbunya ve bamyanın fiyatı eşitlendi
Serdar ŞENGÜL
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