Kilosu 100 TL

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda taze fasulye, barbunya ve bamya kilosu 100 liradan tezgahtaki yerini aldı. Domates 50, patlıcan ve kabak 40 liradan alıcı beklerken, narenciye ülkesi Kuzey Kıbrıs’ta limon 30 liradan satışa sunuldu. Alım gücü düşen vatandaşlar ürünlerin fiyatlarının yüksek oluşundan dert yanarken, pazar esnafı önümüzdeki haftalarda fiyatların yükseleceğine dair sinyal verdi.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Fiyatlar nasıldı?

Yeşil fasulye: 100 TL

Bamya: 100 TL

Barbunya: 100 TL

Domates: 50 TL

Patates: 30 TL

Patlıcan: 40 TL

Kabak: 40 TL

Kapya biber: 35

Limon: 30 TL

İncir 100 TL

Salatalık: 35 TL



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023, 09:55