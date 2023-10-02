Kültürler kaynaştı

İskele Belediyesi, Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinin beşincisini düzenledi.

Etkinliğin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kardeş şehirlerin belediye başkan ve temsilcileri, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler, sivil toplum örgütleri ve İskele halkı ile çok sayıda kişi katıldı. Konser ve dans gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte, üçüncü ülke vatandaşlarının yerel yiyeceklerinin de satıldığı tezgahlar kuruldu.

Yetişkinler tek tek stantları gezerken, çocuklar da kendileri için özel olarak hazırlanan oyun sokağında vakit geçirdi.

İskele Belediyesi otoparkında kurulan Oyun Sokağı, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı eğitmenleri gözetiminde gerçekleşti. Oyun ablalarının da eşlik ettiği çocuklar burada eğlenirken, aileler de gönül rahatlığıyla etkinlik alanını gezdi. Oyun Sokağı’nda yüz boyama, çeşitli zıpzıplar ve oyun aktivitelerinin yanı sıra çocuk eğlence saati gerçekleştirildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Kültürlerin Kaynaşması etkinliğimizi, bu yıl çıtamızı daha da yükselterek, üzerine güzellikler katarak hazırladık. Her bir noktasında büyük bir emek olan etkinlik alanımızda, sizlerin sevdiklerinizle birlikte güzel zaman geçirebilmesi adına çok çalıştık” ifadelerini kullandı.